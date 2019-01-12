俄央行增加外储中人民币占比

据新华社符拉迪沃斯托克1月11日电 （记者吴刚）俄罗斯央行10日发布最新数据显示，2018年上半年，人民币在俄外汇储备中占比增至14.7%。

俄央行当天发布2018年上半年外币和黄金管理报告。报告显示，俄罗斯2018年上半年大幅缩减美元在外汇储备中的占比。截至2018年6月底，美元在俄外汇储备中占比21.9%；这一数字在2018年3月底为43.7%。

根据这份最新报告，去年二季度，俄央行把外汇储备中持有的美元从2010亿美元减少至约1000亿美元，同时增持黄金和其他外汇币种。俄央行持有欧元价值从1020亿美元增至1470亿美元，持有人民币价值从230亿美元增至670亿美元。

《 人民日报 》（ 2019年01月12日 03 版）

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