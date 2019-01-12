具有重要意义的人类一大步(国际论坛)

■中国最新探月成就，承载的依然是全人类的理想。人类历史上首次实现航天器在月球背面软着陆和巡视勘察，首次实现月球背面同地球的中继通信，这是具有重要意义的人类一大步

1月11日，喜讯又一次传来。嫦娥四号圆满达到工程既定目标，顺利转入科学探测阶段。嫦娥四号着陆器发来的月表全景美照，嫦娥四号着陆器与玉兔二号巡视器在“鹊桥”中继星支持下顺利完成的互拍照，瞬间劲爆刷屏。

嫦娥四号成功登陆月球背面一个多星期了，国际舆论场形成的热潮依然此起彼伏，极尽畅想之力，激荡多样思考。“无论就中国作为一个航天大国的声誉，还是就探索本身的进步而言，对这一壮举的意义再怎么强调都不为过。”美国《时代》周刊网站文章的观点颇具代表性。国际社会将嫦娥四号登月誉为2019年开年盛事，纷纷向中国表达祝贺和敬意。

科学家们备感振奋的是，太空研究新机遇扑面而来。天文学家们说，这是在月球背面的首次天文观测，是监测来自外层空间无线电波的一个具有独特吸引力的地点——屏蔽了来自地球的无线电信号干扰，更容易发现宇宙“大爆炸”留下的微弱痕迹。冯·卡门撞击坑的物质成分和地质年代具有代表性，在此开展低频射电天文观测，可以填补射电天文领域在低频观测段的空白，为研究太阳、行星及太阳系外天体提供可能，也将为研究恒星起源和星云演化提供重要资料。

科普爱好者备感欢欣的是，新知大潮全面袭来。玉兔二号的“官微”告诉人们：这里好热，200摄氏度。美国媒体指出，英国摇滚乐队平克·弗洛伊德乐队最畅销的专辑不应取名《月之暗面》，哈佛大学天文学家阿维·洛布站出来跟大家讲：“月球的背面有时会见到太阳，只是远，不是暗”。多国媒体不约而同翻出上世纪90年代美国宇航局得出的月球极地可能蕴藏水资源的结论。瑞典空间物理研究所研究员马丁·维泽尔则表示迫切期待嫦娥四号载荷的该国探测仪能够感知太阳风与月球表面的相互作用，进而揭示月壤含水的秘密。法国媒体推出科学家访谈报道，讲述月背知识ABC。俄罗斯媒体纷纷推出大篇幅报道，追溯人类探月的半个世纪历程。

政治观察员们备受启发的是，中国制度优势能量巨大。中国探月行动，是知识、技术、制度、领导力等综合实力的展现。德国《明镜》周刊网站发表的文章题为《中国的全能》，指出嫦娥四号的成功，如同向世界分发的中国政治制度名片；只有坚定地自上而下制定目标和指挥实施项目和进程，才可能成功。美国《时代》周刊网站文章也发表了类似看法，认为伟大工程得以实现的原因，就在于中国所拥有的完整把握经济社会各个方面的制度。

同样引人注目的是，透过嫦娥四号，世界看到了一种开放合作的时代大气象。着陆器上，载有德国研制的月表中子及辐射剂量探测仪；巡视器上，载有瑞典研制的中性原子探测仪；中继星上，载有荷兰研制的低频射电探测仪。此外，同俄罗斯合作的同位素热源保障嫦娥四号安全度过月夜，阿根廷深空站参加测控任务，欧洲航天局测控站参与保障，沙特微型成像相机成功传回地月合影，美国提供了LRO卫星的轨道数据，中方团队向LRO团队提供着陆时间和落点位置，以期获取更多科学发现和成果……中国与多个国家和国际组织开展的国际合作具有重大意义，欧洲同行称赞“中国搞航天并不是为了逞强”，英国媒体盛赞中国带来了“太空丝绸之路”奇观。

仰望苍穹，无限奥秘，无尽梦想。中国最新探月成就，承载的依然是全人类的理想。欧洲航天局国际月球探测工作组执行主任伯纳德·富万说：“嫦娥四号是迈向月球村的历史性一步。” 德国媒体指出：“百年后回首21世纪，嫦娥四号的登月行动肯定仍将被视为一个重要时刻。”的确，历史理当铭记，人类历史上首次实现航天器在月球背面软着陆和巡视勘察，首次实现月球背面同地球的中继通信，这是具有重要意义的人类一大步。

《 人民日报 》（ 2019年01月12日 03 版）

(责编：曹昆)