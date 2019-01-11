“2019非遗时尚中国行”在京启动

人民网北京1月11日电 1月10日，首届中国非遗时尚创新发展论坛暨“2019非遗时尚中国行”启动仪式于北京召开。多位专家、学者和非遗传承人，就非遗传承与时尚创新、非遗开发与乡村振兴两大主要议题，共同探索新时代背景下非遗跨界发展、传承与时尚创新融合发展的新路径。

“2019非遗时尚中国行”活动以推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展为己任，由新一代的非遗传承人引领，借助公益+互联网传播模式，通过大力传承弘扬优秀传统文化助推乡村振兴，推动非遗与现代设计融合创新发展，增强人民群众特别是青少年群体对非遗的兴趣，让非遗更快、更好地走进寻常百姓家。

“2019非遗时尚中国行”活动倡导了一种全新的非遗复兴观念，按照线上线下互动、长短期相结合的方式，将通过开展非遗创新论坛、非遗双创大赛、非遗技艺培训、非遗项目考察、明星非遗公益活动等内容，以非遗推动文化传承和创新发展。

据主办方介绍，“非遗时尚中国行”活动计划每年推出8－10站，第一站近期将于四川达州（川陕站）启动，并联合四川文理学院、北京健康促进会及当地政府力量，将全球创新设计理念与川陕地区独特的非遗文化资源相结合，促进川陕革命老区非遗复兴，开创非遗跨越发展新局面，致力于打造乡村振兴的“川陕模式”。

(责编：赵芮(实习生)、常红)