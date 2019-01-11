“智龙X计划” 让人工智能赋能教育全过程

人民网北京1月11日电 1月10日，“智龙X计划”及首部全学段《人工智能实验教材》座谈会在京举行。人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，具有溢出带动性很强的“头雁”效应。要抢抓人工智能核心技术，必须大力实施人才战略。在联合国教科文组织妇女儿童教育国际文化中心组织指导下，河南人民出版社和好学智慧教育科技（北京）有限公司共同组成的人工智能专家智库，迅速启动“智龙X计划”，同时成立《人工智能实验教材》编写委员会，打造出一套从幼儿园到职业教育的全学段人工智能实验教材。这是“智龙X计划”的基础内容，从教学套件开发、教师教学培训、教学互动平台建设、人工智能综合实验室建设、产业研发等方面全面推进中国人工智能人才梯队的培养，让中国的教育、科学、文化发展更快、推广更远。

教材结合了理论和实践的自然学习规律，站在教师“教好”的角度进行了深入浅出的解读；同时，教材还配套了学习资源工具套件，站在学生“学好”的角度开展体验式学习；构建智能学习网站（“趣AI”人工智能云课堂），实现师生的良好互动与及时反馈，让人工智能赋能教育教学全过程，使得教与学智慧化水平得到全面提升。

人工智能丛书有五大特点。

幼儿园系列结合幼儿园小朋友在合作意识、规则意识、动作灵活、控制能力明逐渐增强，抽象思维能力的萌发期，根据幼儿园儿童的心理特征，揭开搭建与互动的种种奥秘，力求让孩子形成全面发展与个性化发展相统一的终身学习习惯。

小学系列从一年级到五年级，教材的定位分别是“寻找人工智能”，“感受人工智能”，“使用人工智能”，“创新人工智能”，“制造人工智能”和“拓展人工智能”。

初中系列注重人工智能技术的基本原理介绍和具体的实际操作，文字浅显易懂，尽量不使用专业术语。提供了配套的在线学习平台。

高中系列针对高中阶段学生的思维特点，教材深入浅出，内容广泛，包括智能手机的人工智能精彩应用。在人工智能内容拓展方面，云计算力、大数据等都有所涉猎，体现了新一代人工智能发展的边界变化。

职业教育系列职业教育教师和硕博研究生打造的精彩课程，从培养学生的人工智能应用技能出发，教材的基本理论深入浅出、易读易懂，实践环节讲解详细，可操作性强。

据悉，该丛书是国内首套以“人工智能与实践实验相结合”的实验教材，涵盖幼儿园、小学、初中、高中和职业教育等学段，这套教材的编写实现了理论与实践的结合以及产学研的结合，是一次具有里程碑意义的伟大的融合。

(责编：赵芮(实习生)、常红)