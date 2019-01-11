原标题：美国中东新政面临“三大难”

新华社华盛顿1月10日电 （国际观察）美国中东新政面临“三大难”

新华社记者刘晨 刘品然

美国国务卿蓬佩奥10日在埃及开罗发表演讲，阐述特朗普政府中东新政策。蓬佩奥在强调美国不会离开中东的同时，也要求中东各国挑起更多“担子”，并呼吁各方共同应对伊朗“威胁”。同日，美媒报道美军已开始从叙利亚撤出军事装备。

分析人士指出，美国留在中东的承诺难以让盟友信服，联合盟友对抗伊朗的目标难以实现，在减少投入的同时继续主导中东事务也难以如愿。

承诺难被信服

蓬佩奥在演讲中指责前总统奥巴马政府“在中东地区的缺席直接导致该地区恐怖主义盛行”，强调“美国不会从该地区退出”。

特朗普政府去年12月突然宣布从叙利亚撤军，引发对美国将撤出中东地区的猜测，蓬佩奥的讲话显然意在打消地区盟友的顾虑。不过，分析人士指出，鉴于特朗普政府的政策缺乏一贯性，蓬佩奥的承诺恐怕难以让中东国家信服。

美国布鲁金斯学会中东政策中心高级研究员塔玛拉·威茨说，蓬佩奥的演讲看上去描绘出一幅“美国完全主导中东事务的愿景”，但这与特朗普政府有意在该地区投入的实际力量并不相称。她认为，鉴于特朗普政府此前在政策上表现出的多变与不可预测性，加之美国国内目前党争纷杂、政界混乱，蓬佩奥讲话的可信度大打折扣。

据美国有线电视新闻网10日报道，一名匿名美政府官员证实，已有部分美军装备被运出叙利亚。美国智库外交关系学会主席理查德·哈斯指出，美国一方面强调在中东加强打击极端势力，另一方面却依然要将美军撤离叙利亚，“这种目的和手段南辕北辙的政策不可能成功”。

遏制伊朗难实现

蓬佩奥在演讲中猛烈抨击伊朗，并称将加大对伊朗制裁力度。专家普遍认为，特朗普政府此次抛出的中东新战略，一大特点是全盘否定了前总统奥巴马时期面向伊朗的接触与接纳政策，转为联合盟友全面对抗与遏制伊朗。

美国布鲁金斯学会高级研究员达雷尔·韦斯特对新华社记者表示，蓬佩奥的演讲内容与奥巴马对伊政策形成鲜明对比，延续了特朗普政府此前的一贯论调，即将伊朗视作中东地区的“主要威胁”，试图动用一切手段孤立伊朗。

在强调伊朗为“共同敌人”的同时，美国还试图说服中东地区盟友建立有着“阿拉伯版北约”之称的“中东战略联盟”，削弱伊朗在这一地区的影响力。

分析人士认为，美国联合地区国家遏制伊朗并不现实。总部位于华盛顿的海湾国家分析公司创始人兼首席执行官乔治·卡菲罗说，阿拉伯国家的战略重点不同，对伊朗也有不同态度，这将是所谓联盟面临的主要障碍。

主导中东难如愿

蓬佩奥在演讲中呼吁中东各国对自己的安全负起更多责任、贡献更多力量，言外之意是美国既想继续主导，又不愿付出太多代价。

兰德公司中东事务高级研究员杰夫·马蒂尼认为，从美国的全球战略关注重点来看，中东已让位于朝核、俄罗斯等问题，不再是美国决策者眼中的“核心关切”。换言之，美国在中东地区的“野心”已大不如前，他们要做的是确保最糟糕的情况不会出现，以便让华盛顿有精力专注于其他地区。

中国现代国际关系研究院美国问题专家孙成昊指出，由于相对实力的下降，美国多年来一直在对全球战略资源进行重新优化配置，将更多资源投入中东以外的地区。特朗普政府认为恐怖主义已经不是美国国家安全的首要威胁，减少对中东的投入、更多依靠地区盟友是特朗普政府的既定政策、大势所趋。

分析人士指出，在减少投入的背景下，美国的地区影响力将下降，主导中东恐将成为一厢情愿。

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