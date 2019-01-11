外交部：中德经贸投资合作本质上互惠互利

人民网讯 据“外交部发言人办公室”公众号（xws4_fmprc）消息，在1月11日外交部例行记者会上，有记者问：据报道，10日，德国工业联合会(BDI)发布报告称，德国企业需要中国市场，但中国一直拒绝开放市场，呼吁欧盟对中国采取强硬政策，敦促企业减少对中国市场依赖，并称中国压价倾销和对技术转移的不公平做法越来越让外界担忧。中方对此有何评论？

陆慷：坦率地讲，类似论调纯属炒冷饭。不过每次回答这类问题都给了我们展现中国改革开放最新成就的机会。

在回答你的问题之前，我想先引用几个最新的数字。我曾在这里介绍过，世界银行前不久发布的《2019年营商环境报告》显示，中国营商环境较2017年大幅上升32位，位列全球第46名。具体到德国，据中方不完全统计，2018年1至11月，德国企业对华投资额较2017年同比增幅达86%。比如德国巴斯夫正积极推进广东湛江建设精细化工一体化基地，这是中国重化工行业外商独资企业第一例，总投资额预计将达到100亿美元。如果你还记得，我昨天也刚刚介绍了美国特斯拉上海工厂开工建设的情况。

资本是用脚来投票的，如果真像有些报告所称的那样，中国市场不够开放、充满壁垒和挑战，怎么可能吸引那么多外国企业、包括德国企业，踊跃来华投资？

我想强调的是，中国改革开放40年来在市场开放方面所取得的进步有目共睹。中国将不断深化改革、扩大开放，持续放宽外资准入限制。中德贸易合作、企业相互投资和技术转让是市场主体自愿交易的结果，本质上是一种互惠互利关系。希望有关机构积极客观看待中德经贸投资合作，不要误导和损害双方合作业已形成的良好氛围。

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