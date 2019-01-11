外交部：加方操弄“法治”是对法治的不尊重

人民网讯 据“外交部发言人办公室”公众号（xws4_fmprc）消息，在1月11日外交部例行记者会上，有记者问：你昨天说，希望媒体准确阅读和理解中国驻加拿大大使卢沙野先生近日发表的署名文章。但我们看到，卢大使文章确实是把孟晚舟女士被扣押的事件和两名被中方拘押的加拿大人案件放在一起比较的。加拿大国内现在对卢大使这篇文章的评论出现分歧。请问你对此有何进一步评论？

陆慷：昨天是有媒体说，卢沙野大使在文章中表示中方对两个加拿大公民采取强制措施是对孟晚舟事件的报复，我才请有关媒体仔细、认真、准确阅读卢大使这篇文章的。大家可以看到，卢大使这篇文章中并没有这样的表述。

确实，卢大使在文章中把孟晚舟事件和中方依法对两个加拿大公民采取强制措施放在一起作了比较。但大家仔细阅读这篇文章就不难看出，卢大使通过比较，生动地揭露了加拿大某些人在操弄“法治”概念时表现出的虚伪。

加方仅根据别国意志就无端扣押连加方自己都承认没有违反加拿大法律的中国公民，却对中方公开昭示天下的、依法对涉嫌从事危害中国国家安全的两个加拿大公民采取强制措施横加指责。难道在加拿大眼中，其他国家的法律就不是法律？这样赤裸裸地以双重标准对待法治，本身就是对法治的不尊重。

卢大使文章可能戳到了某些加拿大人的痛处。我们希望这些人能痛定思痛，立即纠正错误，以免痛上加痛。

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