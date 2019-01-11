中法务实合作前景可期

人民网巴黎1月11日电（记者龚鸣、葛文博）当地时间10日，由中国驻法使馆和法国国际关系与战略研究院共同主办的“一带一路”巴黎论坛第二届会议在巴黎联合国教科文组织总部召开。当日，500余名来自中法两国政府、议会、智库、媒体、高校和企业等各界人士出席会议，围绕“一带一路”框架下的政治与安全、中欧与中法合作、能源与环境合作以及农业合作四个议题畅所欲言，为推进“一带一路”建设及中法、中欧合作献计献策。

中国驻法国大使翟隽在论坛上致辞说，“一带一路”已成为世界上广受欢迎的公共产品和合作平台，中国与沿线国家贸易总额超过6万亿美元，为当地创造了24万个工作岗位，中欧班列累计开行量突破1万列，到达欧洲15个国家43个城市。 “法国是欧盟的核心大国，中法关系长期走在中国和西方国家关系的前列，相信法国可以在‘一带一路’合作方面发挥重要引领作用。”翟隽接受记者采访时说。法国国际关系与战略研究院院长博尼法斯也对法国促进“一带一路”中欧合作上的引领作用充满信心，他在接受记者采访时说，“一带一路”符合法国和欧洲的共同利益，而法国是欧盟的“发动机”，也希望发挥更重要的角色，必将是推动“一带一路”中欧合作的主要力量。

“如何打造更加平衡的全球化，这是中法的共同关心的问题。‘一带一路’国际合作建立在多边主义基础上，考虑到了发展落后国家的利益，使其也成为了全球化的获益者。”法国参议员、前国防部长阿兰·里夏尔在开幕辞中表示，当前经济处于缓慢增长阶段，“一带一路”倡议所提倡的开放合作可以促进资源流动、刺激生产、防止冲突，有利于创造互相理解、互相信任的政治环境，从而促进世界和平和共同繁荣。

对此，与会嘉宾纷纷认为，中法有着稳固的共同利益基础，两国在“一带一路”框架下的合作可以带动中欧合作，促进多边主义机制、国际贸易秩序的完善。法国国际问题专家、巴黎政治学院教授贝特朗·巴迪向记者表示：“‘一带一路’倡议是务实的不断发展的计划，带来了一种新型的全球化面貌，其中包含了政策、经济、文化、技术等各方面的交流，这种交流打破了现有国际关系的界限，也将促进更好的理解和信任。”

谈到中法 “一带一路”合作的进展，不少嘉宾列出实例，分享合作互利的故事，瞩望未来的广阔前景。国务院新闻办公室国际传播局局长赵建国介绍，目前中法第三方合作取得了一些成果，比如中非基金非洲项目与法国航运巨头博洛雷集团合作运营尼日利亚廷坎港区集装箱码头，将吞吐量提升到50万标准箱，直接带动当地就业600多人，累计纳税超过1亿美元。“合作是不可避免且必须遵守的原则，法国有意愿也有能力在‘一带一路’建设中有所作为。”法国前总理拉法兰在发言中表示，法国马赛港和上海港、泰雷兹集团和上海无人驾驶地铁等合作都十分具有代表性，这些具体的项目将引领着法中企业扩大合作领域、做实合作项目。

本次会议在议题上凸显了“一带一路”国际合作的多个层面，着眼实际问题，尤其是能源与环境合作、农业合作两个具体的合作议题引发了广泛的讨论，与会者对深化中法双边合作和第三方合作充满期待，提出了不少创新性建议。他们赞赏中国节能减排、能源转型的成效以及在环境保护和食品安全上的努力，认为中法可以通过这些领域的务实合作实现互利共赢，推动更加和谐和可持续的发展。

法国ENGIE集团国际部经理阿尔诺·埃尔班表示，目前全球能源投资和需求之间存在数万亿美元的差距，尤其是在亚洲、非洲等不发达国家。中国是蓄电池、高压输电、太阳能等能源领域的领导者，“一带一路”框架下的能源基础设施合作是法中第三方合作的优先领域，未来将发挥巨大的作用。法国农业部农业和渔业管理局欧洲和国际事务负责人李嘉霖告诉记者，近年来，法中两国农业合作取得长足发展。一方面，中国向更多的法国农产品开放了市场、张开了怀抱，法国对中国出口提升了不止三成。另一方面，中法两国在农业科研、农业金融领域的全方位合作也取得可喜成绩。她认为，“一带一路”是未来农业合作很好的平台，期待法中双方借此实现互利共赢。

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