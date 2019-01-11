改革创新推动海南自贸区（港）建设

时光见证不朽，时间记录过往。从设立经济特区，到打造国际旅游岛，再到如今自由贸易试验区、中国特色自由贸易港的建设，海南因改革开放而生，因改革开放而兴，30年来从一个边陲岛屿发展成中国最开放的地区之一。2018年是改革开放40周年，也是海南建省办经济特区30周年，更是设立中国（海南）自由贸易试验区的开篇之年。

海南建省之际，曾提出“十万人才进海南”；去年5月海南则通过了《百万人才进海南行动计划》，为自贸试验区建设储备源动力。此外，海南还陆续推动了一批条件成熟、示范带动效应强的政策举措、重点项目，打响了开局之战。2019年海南迎来全面深化改革开放政策落实年。

制度创新打造开放新高地

中共海南省委副秘书长、海南省深改办（自贸办）常务副主任孙大海日前在接受人民网采访时表示，海南自由贸易试验区不能简单地列为中国第12个自贸试验区，海南自贸区在定位、范围、对象、领域、政策、体制等方面的特点与优势，与其他自贸区形成了一种互补试验，从而构架出中国1+3+7+1的自贸区新格局。海南自贸区的建设首先要将其他自贸区的先进经验与海南自身特色相结合，在此基础上进行制度创新。

全域性是海南自贸区最大的特点。此前的自贸区大多是划出一定的区域，平均在120平方公里的范围，而海南自贸区为全岛35000多平方公里，既有发达的城市地区，也有欠发达的农村和山区；既有本岛居民，也有候鸟群体和来自境内外的游客。孙大海表示：“全岛的自由贸易试验区，进一步体现了我们中国扩大对外开放的决心”。

2018年4月以来，海南以制度创新这个核心，加快形成法治化、国际化、便利化的营商环境，为建设全面深化改革开放试验区搭建更加开放、高效的平台。

目前，海南已完成国际贸易“单一窗口”基本功能建设，从2018年12月1日起，除特殊情况外，海南进出口货物申报、舱单申报、运输工具申报等7项基本业务须在“单一窗口”平台上申报，综合简化率达59%。同时，“单一窗口”实行免费申报制度，企业可免费通过“单一窗口”平台向口岸查验部门申报，降低通关成本。

孙大海介绍说，最初的“单一窗口”是由其他自贸试验区自行探索，可以称为1.0，而现在全国已经推出了统一的单一窗口，可以称为2.0，而海南要在此基础上，加上一些特殊的政策功能，从而形成海南3.0版的国际贸易单一窗口。

2019年1月1日，海南自由贸易账户体系（FT账户体系）正式上线运行。海南自由贸易试验区成为继上海之后，第二个拥有FT账户的自贸区，对于促进市场主体贸易投融资汇兑便利化、提升海南自由贸易试验区（港）营商环境具有重要意义，为海南吸引更多国际化的企业入驻增加了筹码。据悉，海南自由贸易试验区推出FT账户后，吸引了旅游、热带特色高效农业、互联网、医疗健康、现代金融等10个重点产业的重点企业前往开户。

产业创新拓展开放格局

空气优良率98%以上，地表水水质优良率90%以上，森林覆盖率62.1% ……好生态是海南发展的最大优势，国家生态文明试验区成为海南新的四大战略定位之一。

孙大海在采访中强调，“海南发展以生态优先，招商落地项目将进行严格生态评估，绝不触碰生态底线。海南不会发展大规模的转口贸易这种加工制造，而要重点发展旅游业、现代服务业和高新技术产业，围绕三大主导产业在全岛进行合理布局。

博鳌乐城国际医疗旅游先行区是海南自贸区的重点先导性项目，享有国家最开放的9条优惠政策。博鳌超级医院是先行区内第一家开工建设、第一家建成试运营的营利性医疗机构。走进医院大厅，由各领域院士或学科带头人领衔的临床学科团队介绍格外引人注目。据博鳌超级医院常务副院长叶菊贞介绍，该医院采用一加X的创新运营模式，一是指医院提供的共享物理空间，X指若干个临床医学专科中心。在国九条政策支持下，这里的患者可以率先使用到国际最新的药品和器械以及最顶尖的治疗和服务。

依托生态和区位优势，旅游业、医疗健康产业、文化产业在海南完美融合，创新发展，为高标准、高水平打造国际旅游消费中心增添动力。

2018年5月1日起，海南实施对59国人员入境免签政策，截至11月底，入境总人数超过了100万，同比增长16.6%。7月，南方航空公司增开国际航线，海南直飞境外航线达73条；10月15日，上海复星集团与英国旅游集团托马斯库克联合注册的中外合资旅行社正式落户三亚；12月1日起，海南离岛免税新政实施，免税金额上调至3万，首个元旦假期消费金额达1.29亿元，同比增长19.44%；12月9日，首届海南岛国际电影节在三亚举办，成为海南又一张新名片。

对自贸区下一阶段工作，孙大海表示，未来还要对标国际上自由贸易港建设的先进经验，比如香港特区、新加坡、迪拜，在坚持中国特色的基础上，学习借鉴先进的政策体系。

在去年11月举行的首届中国国际进口博览会开幕式上，国家主席习近平指出，中国将抓紧研究提出海南分步骤、分阶段建设自由贸易港政策和制度体系，加快探索建设中国特色自由贸易港进程。这是中国扩大对外开放的重大举措，将带动形成更高层次改革开放新格局。自由贸易港是当今世界最高水平的开放形态，期待海南以改革创新之举，成为我国面向太平洋和印度洋的重要对外开放门户。

(责编：刘洁妍、杨牧)