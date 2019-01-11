特朗普视察美墨边境 称可能宣布国家紧急状态

当地时间1月10日，美国总统特朗普前往德克萨斯州视察美墨边境。（东方IC版权作品 请勿转载）

人民网讯 据今日俄罗斯网报道，当地时间1月10日（周四），美国总统特朗普前往德克萨斯州视察美墨边境，再次重申建设美墨边境墙的必要性，并称可能宣布国家紧急状态。

视察期间，特朗普会见了联邦政府和德克萨斯州的官员，重申建设美墨边境墙的必要性。

而此前，当地时间9日（周三）晚间，特朗普与参议院少数党领袖查克·舒默和众议院议长南希·佩洛西进行谈判，民主党再次拒绝为建墙提供资金，双方不欢而散。特朗普当天发布推文称与民主党的谈判是“浪费时间”。

为打破僵局 特朗普会宣布国家紧急状态吗？

据报道，目前打破僵局的可行性办法之一是特朗普宣布国家紧急状态，并且将五角大楼的某些款项用于建设边境墙。根据特朗普当地时间8日（周二）发表的全国讲话，他可能会宣布国家紧急状态，绕过国会推动建设边境墙。

参议员林赛格雷·厄姆认为，佩洛西和舒默拒绝谈判，实际上已经终结了国会通过边境墙建设预算法案的可能性。他敦促特朗普行使其权力，宣布国家紧急状态。

实际上，越来越多的迹象表明，特朗普正在考虑宣布国家紧急状态。

据美国全国广播公司报道，总统已经听取了国防部官员关于通过宣布国家紧急状态以实现建设边境墙的方案的简报。方案中用于“建墙”的资金来自于五角大楼已经获得国会批准但尚未花费的建设项目预算，包括加利福尼亚州防洪和保护项目资金，波多黎各的重建资金。

五角大楼发言人比尔·史比克斯表示，国防部正在评估现有的权力机构和筹资机制，以确定采取何种方式确保边境墙建设。

当地时间10日，特朗普曾表示，他有“绝对的权利”宣布国家紧急状态，并且补充说，如果谈判不成功，他可能会宣布国家紧急状态。

民主党人阻挠 特朗普能宣布国家紧急状态吗？

毋庸置疑，特朗普拥有宣布国家紧急状态的宪法权力。但同时，民主党人表示将在国会和法庭上全力阻止特朗普宣布国家紧急状态。

若民主党想在国会中否决特朗普关于宣布国家紧急状态的决定，需要在众议院和参议院的否决投票中获得多数票。但是，民主党在参议院中为少数党，难以获得多数票。

至于寻求法院禁令，目前尚不清楚谁有资格提出申请。

根据美国国会研究服务和联邦登记处的文件显示，目前美国仍未解除的国家紧急状态有31次。最久远的可以追溯到1979年和伊朗革命，最近的是在2018年11月27日，对尼加拉瓜进行相关制裁。（罗冰倩）

(责编：罗冰倩(实习生)、杨牧)