加州州长新官上任 全民健保是重点

人民网旧金山1月10日电 （记者 邓圩 宫欣）美国加州新任州长纽森1月7日宣誓就职当天，宣布实施加州全民健保制度，该计划要求将加州“联邦医疗补助计划”（Medi-Cal）所涵盖的非法移民的年龄限制从19岁提高到26岁。这将使加州成为全美第一个医疗补助计划涵盖年龄小于26岁非法移民的州。

“每个人都应该获得高质量，价格合理的医疗服务”，纽森在就职典礼上表示，“离我们很远的法官和政客可能会试图扭转我们的进步政策。但我们永远不会动摇为加州所有人追求有保障的医疗保健的决心。”

加州移民政策中心执行主任辛西娅·比扎称这项提案是历史性的承诺，它使我们更接近于坚持一个至关重要的原则：任何人都不应该受到伤害或者死于可治疗的状况，无论他们是什么人种，从哪里来。

此外，纽森还签署了行政命令，要求设立加州卫生厅长（California Surgeon General），负责解决加州健康卫生保健中遇到的问题，还希望优化药品采购，降低国家和消费者的药品成本，建立单一处方药购买者制度。

美国总统特朗普在上任之初就曾做出要降低处方药成本的承诺，也一直炮轰药企在美国定价过高，必须采取措施降低药价。但是在2019年年初，拜耳、阿斯利康、诺华等30多家药企宣布从一月起在美上调药价。

“没有一个州如此重视健康议题，加州必须成为领头羊”，纽森在声明中表示 “我们将动用市场和道德的力量，让处方药更便宜；我们也将持续朝着每位加州人都有健保的目标迈进。”

美国官方健康保险市场Covered California执行董事Peter Lee表示，纽森的提案将为市场带来稳定，并且是实现全民医疗保健的关键一步。

纽森还给国会和白宫寄出了一封信，要求改变联邦法律，使加州有权改革健保制度，朝“单一付款系统”迈进。

不过《洛杉矶时报》对此计划的评价为：特朗普政府签署同意该计划的可能性很小。

加州新任州长纽森现年51岁，曾担任加州副州长8年，2004年至2011年担任旧金山市市长。

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