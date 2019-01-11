在白中企积极参加慈善活动为当地儿童送温暖

11日，白俄罗斯为期1个月的“我们的孩子”新年慈善活动结束。在此期间，在白中资企业主动履行社会责任，积极参与当地关爱儿童的新年慈善活动，到各儿童福利机构看望当地儿童并通过多种形式向其送去温暖。

5日，在白俄罗斯工作的近20名中国招商局集团员工，在招商局集团董事兼招商局慈善基金会执行副理事长胡政的带领下，冒着大雪驱车200多公里，从白首都明斯克前往东部城市莫吉廖夫的SOS国际儿童村，为孩子们送去新年礼物。

1月5日，中国招商局集团员工向白俄罗斯一所SOS国际儿童村的孩子们赠送新年礼物后与其合影留念。新华网记者 魏忠杰 摄

这个国际儿童村拥有十多个家庭，共收养了约60名失去父母照顾的儿童。此前中国招商局慈善基金会了解到，这个儿童村各个家庭用于烧水供暖的锅炉经常无法正常使用。为此，招商局慈善基金会决定捐款5万美元为这个儿童村更换11台锅炉，解决孩子们的供暖问题。

SOS国际儿童村负责人布罗娃女士激动地说，招商局慈善基金会捐赠的锅炉犹如太阳一般，让儿童村的孩子们在寒冷的冬天感受到温暖。她鼓励孩子们要好好学习，长大后要向有爱心的中国人学习，去帮助更多需要帮助的人。

元旦前，招商局员工们还来到明斯克州斯莫列维奇区一家孤儿院，为孩子们送去巧克力糖果等新年礼物。

斯莫列维奇区区长扎戈尔采夫对记者表示，招商局集团参与中白工业园开发建设的同时，积极履行社会责任参与当地的慈善活动，不但带动了当地的经济发展，也为当地的社会发展作出了积极贡献，他对此表示诚挚的谢意。

除了中国招商局集团，在白俄罗斯的中资企业商会代表们也来到明斯克郊区的一家残疾儿童寄宿学校，为其送去中企员工捐赠的衣物及商会专门购买的纸尿裤和清洁用品等物品，在冰天雪地中送去温暖。

校长佩特拉什克维奇女士对中资企业商会的捐赠表示衷心的感谢。她说，商会在月初向在白中资企业发出捐赠衣物倡议书的同时还专门向学校了解情况，在得知这所特殊学校最需要尿不湿和洗衣粉等清洁用品时，商会特地购买了价值两千美元的相关物品。

由于中资企业商会代表的到来，这所寂静冬日里显得格外安静的特殊学校一下子热闹了许多。当校长带领大家参观教室或医疗康复设施时，正在学习知识或接受治疗的孩子们热情地跟大家打起招呼；处于节目排练间隙的孩子们特地为来客演唱歌曲，两名乘坐轮椅的儿童也在优美的歌声中展示了他们新排练的轮椅舞。

白俄罗斯政府每年都以决议的形式规定，在圣诞节及元旦前后约1个月时间内，各政府部门及地方机构都要到孤儿院、残疾儿童寄宿学校及家庭式儿童托管机构等地看望儿童，为他们送去圣诞及新年礼物，让其感受到来自国家和社会的关怀。

在中白合作过程中，很多在白中企在与白方开展互利共赢合作、助力经济社会发展的同时，积极回馈社会，履行社会责任，参与当地的慈善活动，促进了“一带一路”建设的民心相通。随着中白共建“一带一路”不断拓展，双方务实合作不断取得成果的同时，类似的民心相通故事还将继续。（记者 魏忠杰、李佳）

(责编：赵艳(实习生)、樊海旭)