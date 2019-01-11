人民网北京1月11日电 1月11日，北京外国语大学和社会科学文献出版社在京共同发布《澳大利亚发展报告（2017~2018）》与《澳大利亚研究》第二辑。报告指出，澳大利亚连续三年位居我国第一大液化天然气进口来源国。

从2015年开始，澳大利亚对华液化天然气出口屡创新高，主要得益于中国的能源转型政策。近年来，中国发展清洁能源的速度不断加快，强化了中国对天然气的进口。首先，中国国内空气污染已经到了不可持续的阶段，特别是人民大众在环境保护上的意识觉醒，使得大气污染不仅仅是社会问题，在某种程度上成了政治问题。其次，中央治污决心对地方形成强大压力，一系列新规章制度把绿色GDP、单位GDP能耗作为考核标准，促使地方政府在发展经济的过程中通过能源替代保护环境。最后，中国政府在2015年巴黎气候大会上做出减排承诺，到2030年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60%~65%，非化石能源占一次能源消费比重达到20%左右。中国经济仍处在中高速的发展阶段，需要大量的能源予以支撑，要完成减排目标只能依靠加大新能源、清洁能源的使用比例。来自美国能源信息署（EIA）的统计报告显示，使用天然气取代煤炭，二氧化碳排放量将减少44%，二氧化氮排放量将减少80%，二氧化硫排放量则将减少99%，因而煤改气所带来的环境改善是极为显著的。因此，中国近年来在全国范围内、相当比例的工业生产中开始了以煤改气为主的能源转型进程，这一进程迅速扩大了全社会对天然气的需求。

液化天然气最初只是作为管道天然气的补充发挥稳定价格、满足弹性需求和特定需求的功能，但是随着中国能源转型的加速，液化天然气已经成为进口天然气中的重要组成部分。

2017年，中国总共进口920亿立方米天然气，其中57.2%为液化天然气，超越韩国成为全球第二大液化天然气进口国，来自澳大利亚的液化天然气占到中国天然气总进口的25.8%，澳大利亚连续三年位居我国第一大液化天然气进口来源国。，2016年澳大利亚对华出口液化天然气157亿立方米，同比增长118.1%，2017年对华出口237亿立方米，同比增长51%。由于日本、韩国天然气进口日趋饱和，按照国际能源署的预测，到2023年中国天然气进口量将增加两倍，达到1710亿立方米。（赵艳）

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