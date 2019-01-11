矿物资源和农产品依然是澳大利亚主要的出口商品

人民网北京1月11日电 1月11日，北京外国语大学和社会科学文献出版社在京共同发布《澳大利亚发展报告（2017~2018）》与《澳大利亚研究》第二辑。报告指出，矿物资源和农产品仍是澳大利亚货物出口的主力军。

2017年澳大利亚出口中，货物出口达到3019亿澳元，占总出口的78%，其中，农产品出口483亿澳元，同比增长13.7%，占总货物出口额的16%。非农产品出口达到2349亿澳元，占总货物出口额的77.8%，其中矿物和燃料出口达到1777亿澳元，同比增长26.6%；制造业出口仅增长2.9%；服务出口占比22%，同比增长8.8%，以旅游业为主，旅游出口额同比增长9.3%。在总出口中，出口额排名前5位的分别是铁矿石和精矿、煤炭、与教育相关的旅游服务、天然气以及与教育无关的私人旅游服务，并且出口额都达到百亿澳元，其中增长迅速的为天然气、蔬菜、煤炭、铝矿石和精炼铝、小麦，同比增长均超过20%。

而在进口中，货物进口额达到2881亿澳元，占总进口额的76%，同比增长7.9%，其中以中间品和其他商品、消费品和资本货物为主；服务进口占比24%，仍以旅游和交通运输为主，其中旅游服务进口同比增长7.7%。在总进口中，排名前5位的分别为与教育无关的私人旅游服务、乘用车、精炼石油、船、电信设备及零件。

由此可以看出，得益于澳大利亚丰富的矿藏和发达的农业，澳大利亚的矿物资源和农产品仍是其货物出口的主力军，而进口则以中间品和消费品为主，并且旅游服务无论是进口还是出口在服务贸易中占比都非常大。所以，澳大利亚在贸易中几乎处于全球生产价值链的上游，以原材料出口为主，具有相当一部分的原材料定价权，而中间品和消费品则以进口的方式获得，反映其国内制造业不发达，只能通过进口满足国内生产以及居民的消费需求。（赵艳）

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