希腊一大学收到可疑信件 已有7人送医

位于希腊莱斯沃斯岛的爱琴海大学10日仍处于关闭状态。前一日晚，该大学有7人因接触寄往该校的一封可疑信件内的未知物质而出现健康问题，目前仍在医院观察。
据希腊雅典通讯社10日报道，9日傍晚，爱琴海大学行政人员收到一封含有未知物质的信件，信件收件人为该大学校长，寄出地点位于印度。
出现健康问题的患者包括5名大学行政人员、一名大学法律顾问和一名警察。这些患者口部和鼻子出现皮疹且眼睛受到刺激，之后症状逐渐消退，目前仍留院观察。来自雅典的一组专家已赴该岛进行调查。（记者 于帅帅、李晓鹏）
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