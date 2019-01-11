“一带一路”巴黎论坛聚焦深化中法合作

“一带一路”巴黎论坛第二届会议10日在位于巴黎的联合国教科文组织总部举行，500余名来自中法两国政府、商界、智库等各界代表就如何在“一带一路”倡议框架下深化中法合作进行讨论。

中国驻法国大使翟隽在论坛上致辞说，“一带一路”如今已成为世界上广受欢迎的公共产品和合作平台，中国与沿线国家贸易总额超过6万亿美元，为当地创造了24万个工作岗位，中欧班列累计开行量突破1万列，到达欧洲15个国家43个城市。

翟隽说，中法近期将迎来建交55周年纪念日，双方将以此为契机，扎实推进核电、航空航天等传统领域合作，积极开拓数字经济、生态环保、农业农食和第三方市场合作，推动中法关系向更深更广领域发展。

法国国际关系与战略研究院院长博尼法斯致辞说，“一带一路”倡议已成为当前国际社会公认的最重要的国际倡议之一，为当今全球治理提出了独到的解决方案。“一带一路”有利于促进包括欧洲、非洲在内的沿线各方共同发展。欧中应在“一带一路”框架下开展更多合作。

法国前总理拉法兰在论坛上发言说，“一带一路”有利于维护多边主义和推动世界各国合作。他呼吁，欧洲和法国更迅速地参与共建“一带一路”，比如，法国应在“一带一路”框架下发起共同的行动倡议，并且推出能与各方战略兼容的合作项目。

一家法国保险公司的负责人迪尔曼告诉记者，通过参加此次论坛，他对于“一带一路”有了更深刻的认识，“一带一路”倡议有利于促进世界经济发展与和平稳定。

据中国驻法使馆介绍，“一带一路”巴黎论坛由中国驻法国大使馆和法国国际关系与战略研究院联合创立，是中法携手促进“一带一路”倡议对接法国发展战略的重要尝试。首届会议于2017年11月举办。（记者 韩冰、杨一苗）

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