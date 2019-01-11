记者手记：“特朗普墙”僵局的两个悬念

新年伊始，由造美墨边境墙引发的纷争持续发酵，美国政争陷入僵局，美联邦政府部分“停摆”时长打破历史纪录指时可待，这引发两大悬念。

悬念一：政府“停摆”的终极解决方案会是什么？美国总统特朗普和国会民主党，谁更可能让步？会不会达成妥协？

需知，政府“停摆”越久，对民生和经济的影响就越大，舆论和民众态度都会出现位移和转向。政府关门，对白宫和民主党，都是容易自伤的双刃剑。是否、如何以及在何种程度上妥协，这是特朗普与民主党共同面临的选择题。

特朗普在《交易的艺术》中曾列举11种交易“诀窍”，“妥协”不在其中，但“变通”为其津津乐道。此次联邦政府四分之一机构关门，但国税局员工被要求欠薪工作，关系到千家万户的返税业务照常进行，可谓变通之例证。

客观上，妥协或者变通的选项始终存在。特朗普仍有可能与民主党妥协，将“梦想生”留美和边境墙相捆绑，提出民主党有可能考虑的“交易”；也有可能绕过民主党，宣布国家紧急状态，从而使用五角大楼军费和工程兵造墙。当然，特朗普和民主党也可以继续对峙，直到取得各自想要的舆论效果。对特朗普来说，关注美国边境安全、坚决打击非法移民、全力兑现竞选承诺的形象塑造和传播，直接关系到他2020年竞选连任的愿景。

妥协和变通，本是现代西方社会习以为常的政治运作规则。英国作家切斯特顿曾说：“妥协在过去，意味着半条面包好过没有面包。在现代政治家当中，妥协看来实际上意味着半条面包要比整条面包更好。”简言之，各有所获，好过独吞。

但在今日党争激化的美国，还可能做到妥协和变通吗？

悬念二：“墙”，会成为新的美国“精神地标”吗？

或者借用国会参议院民主党领袖舒默的说法：边境钢铁墙抑或自由女神像，究竟哪一个是美国的象征？

墙，自古有之，内敛、防御、隔绝，团结“我们”，分离“我们”和“他们”。维基百科释墙，指建筑学上一种垂直向的空间隔断结构，用来围合、分割或保护某一区域。《说文》释墙，垣蔽也。垒土为墙，意在收藏。

曾几何时，美国给世界的印象是一个富有荒野开拓精神的开放国家。在美国国内旅行，一照（驾照）一卡（信用卡），尽可以四处驾车漫游。

新年朋友聚会时，与一位中年亚裔女性闲谈。她说，20多年前，初到美国，飞机上是各种肤色的人。入关时，工作人员常会说同样一句话：“欢迎来到美国”，她当时非常震撼。去年，她返乡探亲，回美时尽管手持美国护照，仍然被满脸怀疑的海关人员盘问。她说，美国变了。

记者在采访中，也时常感受到，美国有形墙或许没那么多，无形的墙却当真不少，而且这些年似乎在不断垒高。追究起来，更难逾越的高墙，恐怕不是实体墙，而是认知墙、观念墙、文化墙、种族墙、贫富墙。自2016年大选以来，“墙”，更成为美国社会的烫手热词。

有形无形的“墙”的存在，使得美国拥有多维、多重的面孔。主张造墙的特朗普的上台，或许并未创造美国的新面孔，而只是把旧有的，转换一点角度，撕下几重面纱，呈现给世人看。（新华社记者 徐剑梅）

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