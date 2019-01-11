马杜罗宣誓就任新一届委内瑞拉总统

委内瑞拉新一届总统马杜罗10日在最高法院宣誓就职，开启新任期，至2025年。

马杜罗在就职演说中承诺，将维护委内瑞拉主权独立完整，保证社会经济稳定繁荣。他表示，在新任期内将保证国内和平稳定，推动朝野两派对话解决分歧；积极推行改革、改善人民生活；外交方面，坚持多边主义与和平、自主原则，坚决反对霸权主义和单边主义。

中国国家主席习近平特使、农业农村部部长韩长赋，古巴国务委员会主席兼部长会议主席迪亚斯-卡内尔，玻利维亚总统莫拉莱斯，萨尔瓦多总统桑切斯，以及来自俄罗斯、土耳其、墨西哥、乌拉圭等90个国家的代表团和驻委使节出席就职仪式。

就职仪式后，马杜罗在位于首都加拉加斯西南部的蒂乌娜军营检阅军队。当天，来自全国各地的委内瑞拉民众还在首都市中心组织声势浩大的游行对马杜罗表示支持。

另据报道，美国国务卿蓬佩奥当天发表声明，指责委内瑞拉去年5月举行的总统选举“不自由、不公平”。他重申，美方支持目前由反对党联盟控制的议会。

在2018年5月20日举行的委内瑞拉总统大选中，马杜罗赢得67.8%的选票成功连任。但美国及其盟国以民主和人权为由拒绝承认马杜罗的新任期，并不断扩大对委经济、金融和贸易制裁。（记者：徐烨、王瑛；参与记者：刘晨、刘品然）

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