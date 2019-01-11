中国中铁施援手助孟加拉国解决市政险情

孟加拉国首都达卡老城区地下污水系统近日出现堵塞，导致生活污水涌上地面，大面积街道被淹，周边火车轨道也几乎被污水覆盖，危及铁路行车安全，周边数万当地群众日常生活受到影响。

困难时刻，孟加拉国铁路局向正在附近进行帕德玛大桥铁路连接线项目建设的中国中铁股份有限公司（简称中国中铁）所属项目经理部发出了救援请求。

项目经理部在收到请求后迅速反应，紧急组织附近的项目二分部的工作人员和机械设备赶赴现场抢险救援。

中国中铁孟加拉国帕德玛大桥铁路连接线项目部工作人员在现场分析受灾情况。（中国中铁项目部提供）

事故现场，年久失修加之污水浸泡，铁轨起伏不平，周围一些地势低矮处的房屋，污水已经快要涨到房屋的窗户处，现场情况十分紧迫。

参与救援的中国中铁员工李非说，“我们到达现场后，分多个方向寻找污水堵点，最终在当地人的帮助下定位了堵点，同时通过航拍定位发现污水已经蔓延4万多平方米。”

参与救援的中国中铁员工刘举举说：“当收到项目部指示后，我们10分钟内赶到现场，发现许多街道已经污水横流，气味难闻，一些店铺被迫关门。”

救援队伍首先在发生险情的铁路两端设置安全防护区，根据污水浸泡区域的实地情况，制定了“先设4个抽排污水点，排查地下管路出水口，再勘察管网堵塞区域，进行堵塞点清理疏通”的排险方案。与此同时，紧急调配的3台车辆、2台挖掘机、4台大功率水泵、1台发电机、2组夜间照明灯、300米排水管、油料等物资和设备被快速运至现场。

中国中铁孟加拉国帕德玛大桥铁路连接线项目部工作人员在现场参与组织救援工作。（中国中铁项目部提供）

经过抢修人员的奋力抢险后，险情得到了初步控制，水位逐渐回落，铁路运输得以恢复，造成积水的地下管网得以疏通，市区积水完全排除，项目部圆满完成了救援任务。在救援作业现场，当地市民对中国中铁提供的帮助表示深深的感谢，纷纷竖起了大拇指。

参与抢修的孟加拉国19军务处第24工程建设旅的军官说，中国中铁员工伸出援手与我们合作，要向中国朋友表示诚挚的谢意。

抢险工作开始的当晚，达卡市相关政府官员和议员来到抢险现场，对中国企业在抢险中所作出的贡献表示感谢。达卡市政府相关部门给项目部发来的感谢信提到，近日达卡老城区发生的污水蔓延灾情使得当地4万人的日常生活受到影响，中国中铁帮助我们解决了困难，我们对中国人的帮助表示真诚的感谢，也预祝中国中铁可以取得更多荣誉。

项目经理史渊介绍说，在“一带一路”倡议下，中国中铁秉持“民心相通”的理念，主动履行社会责任。作为中国中铁海外员工，为孟加拉国当地群众排忧解难是企业履行社会责任的一部分，我们将通过建设一条高标准的铁路，为孟加拉国人民带来实实在在的幸福感，为中孟友谊添砖加瓦。（记者 刘春涛）

(责编：赵艳(实习生)、樊海旭)