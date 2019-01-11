7年了，这77次“湄公河行动”为“金三角”平安稳定护航

“金三角”水域蓝天白云分外晴朗。
中方巡逻艇编队鸣起汽笛，向老挝缅甸泰国巡逻艇致意。
湄公河上商船船员和乘客纷纷掏出手机拍照。
“联合巡逻执法编队在，我们跑船的就放心。”
参加中老缅泰第77次湄公河联合巡逻执法行动的中方执法人员
这是2018年12月，中老缅泰第77次湄公河联合巡逻执法行动的一幕。
四国军警从中国关累港出发，至老缅泰交界的“金三角”水域返航。
定点查缉、机动查缉、联合走访，
打击走私、偷渡、恐怖主义、非法出入境、拐卖人口、网络犯罪，
着力打造安全稳定的“平安航道”。
参加中老缅泰第77次湄公河联合巡逻执法的老方巡逻艇（绿色的船）
2011年12月10日，四国联合执法行动开始。
7年间，
77次联合巡逻，
派出执法船艇654艘，
执法队员12297人，
总航程4万余公里，
救助遇险商船123艘，
查获毒品582.28千克，
为数千艘中外船舶护航，
有力维护了“黄金水道”的安全稳定，
已成为国际执法安全合作的典范。
中老缅泰第77次湄公河联合巡逻执法编队在湄公河“金三角”水域巡逻
7年后的2018年12月，
中国关累港，游客乘船欣赏沿岸风光。
泰国清盛港，计划改建的专用旅游码头计划每年迎接10万人次外国游客。
老挝一侧的木棉岛市场，临近新年，游客熙熙攘攘。
缅甸参与联合行动的人员表示，四国每月举行一次指挥官培训会、情报交流会，对沿岸情况进行研判，湄公河的治安形势越来越好。
7年来，随着四国执法安全合作越来越密切，湄公河航运一定会越来越繁荣。
资料来源：人民网和人民日报
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