美众议院通过政府预算案 特朗普民主党建墙谈判仍无果

美国众议院9日晚通过一政府预算案，旨在让包括财政部等部门“重新开门”。

根据众议院计划，本周将分别对4个预算案进行表决，以便让“关门”的政府部门尽快得到拨款，恢复正常工作。当日通过的为其中第一个预算案，涉及财政部、国税局等金融服务部门。众议院以240票赞成，188票反对的结果通过该预算案。

资料图：美国总统特朗普。 中新社记者 廖攀 摄

尽管该预算案在众议院表决通过，参议院是否会对其进行表决还不得而知。

美国总统特朗普继8日发表全国电视讲话强调边境危机后，9日在与国会两党领导人的会谈中，继续表现出在建墙问题上的强硬立场。

特朗普直接向众议院议长佩洛西发问，如果他让政府“开门”，民主党是否会同意建墙费用。在遭到佩洛西拒绝后，特朗普当即离开，并在社交媒体上发文称与民主党的谈判是“浪费时间”。

佩洛西在会后接受媒体采访时称，特朗普的行为“暴躁且任性”。

随着本次谈判再度无果，白宫和国会在建墙一事已陷入僵局。民主党人坚持认为边境建墙“没有效果”甚至“不道德”；特朗普则坚持建墙是阻止边境“危机”的必需手段。特朗普表示，可以让政府一直“关门”直到国会批准建墙。按计划，特朗普将于10日前往美国墨西哥边境视察。

此次美国部分政府部门“停摆”已进入第19天。美国历史上最长时间的政府“停摆”为21天。有分析称，长期“停摆”不仅导致80万政府工作人员失业或无偿工作，对美国经济和民众日常生活的影响也会逐渐凸显。(完)(记者 沙晗汀)

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