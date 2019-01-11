特朗普视察美墨边境 称或将宣布国家紧急状态

中新网1月11日电 综合报道，当地时间10日，美国总统特朗普前往视察美墨边境，他启程前重申，如果国会不通过美墨边境围墙预算，他可能会颁布国家紧急状态令。

另一方面，民主党控制的众院通过了多项拨款法案，但参院领袖、共和党人麦康奈尔已经表示，不会在参院对其进行投票。

美国总统特朗普视察美墨边境。（图片来源：特朗普社交网站截图）

【特朗普视察美墨边境】

在此前与民主党人就边境墙资金问题谈判失败后，特朗普前往美墨边境。在出发前往德州前，特朗普在社交网站上说；“反对党和民主党人知道我们必须要有强大的边境安全，但不希望给特朗普又一个多赢。”

特朗普重申了他有意宣布国家紧急状态来获取建墙资金。“可能会这样做，也许是肯定会这样做。”

“对我来说，容易的做法就是宣布国家紧急状态。”特朗普说，“如果我们没有达成协议，那么我不宣布紧急状态，并以此通过多种机制获得拨款，会让我感到惊讶的。”

“如果我们宣布国家紧急状态，我们会有大量的资金，如果我们想要的话。”特朗普补充说，但他表示更愿意进行妥协。特朗普强调他有权通过宣布紧急状态来为边境墙建设获取资金。

停留德州麦卡伦期间，特朗普前往了一个边境巡逻站参加圆桌会议，讨论移民和边境安全问题，并听取关于边境的简报。

麦卡伦位于里奥格兰德河谷，是非法越境最频繁的边境地区之一。

【白宫为宣布紧急状态做准备】

据美国有线电视台(CNN)报道，白宫法律顾问办公室已经开始评估宣布紧急状态的事宜，包括为法律辩护的基础做准备。其中一项建议是更多的使用人道主义和安全“危机”(crisis)一词。

由于宣布势必会遭到民主党人的挑战，律师们还在寻找其他方法来阐述紧急状况正在发生，比如让议员们在白宫军情室内会谈，制造出危机的状态。律师们同时也从本周中开始评估紧急情况的权力问题。

另据“今日美国”报道，五角大楼10日确认，已经开始为特朗普可能使用宣布国家紧急状态选项来建设边境墙的进行准备。

“国防部正在评估权力和筹资机制，以确定可以建设边境墙的选项。”五角大楼发言人比尔说，“由于还没有被宣布，所以进一步做出评论是不合适的。”

这些资金将会来自于五角大楼已经获得国会批准但尚未花费的建设项目预算。

众院军事委员会的最高共和党议员索恩伯里在接受采访时说，他反对使用五角大楼或者是其他部门的资金建设边境墙。分散资金将妨碍其他军队项目，例如建造军营。

索恩伯里说他支持加强边境安全，但不会支持使用军费来这样做。

【众院通过多项预算案】

另据美联社报道，民主党众议院在9日通过了重开财政部和国税局的法案后，又在10日批准了为运输、住房和城市发展部门，以及为农业部提供资金的两项法案。

但是，参院多数党领袖麦康奈尔已经表示，不会让2份法案在参院进行表决。他称这是“政治作秀”，并表示参院少数党领袖舒默明确承诺过要避免这样的投票。

另一方面，在政府部分关停的情况下，特朗普宣布取消前往瑞士达沃斯参加世界经济论坛的计划。

他在社交网站发文说：“由于民主党人在边界安全上固执己见，以及我们国家的安全无比重要，我恭敬地取消我重要的瑞士达沃斯之行，不参加世界经济论坛。”

(责编：罗冰倩(实习生)、樊海旭)