中国代表敦促各方通过对话谈判达成具有包容性的政治解决方案

人民网联合国1月10日电（记者 殷淼）中国常驻联合国代表马朝旭大使10日在安理会也门问题公开会上发言时强调，政治手段是解决也门问题的唯一途径。马朝旭表示，希望严格落实荷台达停火协议，有效推进对话谈判进程，达成具有广泛包容性的政治解决方案。

马朝旭说，我们高兴地看到，也门各方总体遵守停火协议，近期敌对行动减少。由联合国主持、也门各方参与的重新部署委员会正在有序开展工作，并就军力重新部署的时间表、地点、核查监督方式等进行探讨。旨在落实换俘协议和解决塔兹问题的工作已经启动。形势正朝着积极的方向发展。

同时，挑战依然存在。荷台达地区仍有交火，也门整体人道局势依然严峻。 也门各方同意重开荷台达-萨那公路，但未能落实。 阻碍人道准入的障碍依然存在。有关各方应切实落实 《斯德哥尔摩协议》和安理会第2451号决议，并做好以下三方面工作：

一是严格落实荷台达停火协议，根据确定的时间框架，按时完成各自武装力量的重新部署。中方注意到秘书长提议在也门设立特派团，以促进并监督协议落实，愿就设立该特派团问题同各方保持沟通。希望秘书处在设立特派团具体安排上加强同安理会成员协商，同时充分考虑和尊重当事国和地区国家意见。

二是在维护好当前成果基础上，推进持续、有效的对话谈判进程。也门各方要相向而行，互相释放更多善意，在重新部署委员会主持下，尽快达成建立信任措施，包括就落实换俘协议取得进展。 我们期待下轮和谈顺利举行，尽早就政治谈判框架文件取得共识，并达成包容性解决方案。

三是继续发挥联合国的斡旋主渠道作用。希望也门各方加强与格里菲斯特使的合作，持续参与谈判进程。国际社会应加大对也门人道主义援助，不断改善人道状况，满足民众基本需求，继续为谈判创造良好条件。也门各方要同联合国加强合作，切实保障在也门国际人员的安全。

马朝旭表示，政治手段是解决也门问题的唯一途径。各方应维护也门主权、独立、统一和领土完整，支持在安理会第2216号等决议、海合会倡议及其实施机制、也门全国对话会议成果文件基础上，通过对话谈判，达成具有广泛包容性的政治解决方案。 中方愿同各方共同努力，继续为推动解决也门问题发挥建设性作用。

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