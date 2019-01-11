为东北亚注入更多正能量（望海楼）

1月7日至10日，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩对中国进行访问。中共中央总书记、国家主席习近平同金正恩委员长举行会谈、会见。在不到一年的时间里，中朝最高领导人四次会晤，这是朝鲜半岛局势和中朝关系发展的需要，也展示了中朝友谊的强大生命力。

今年是中朝建交70周年，对中朝关系发展具有承前启后、继往开来的重要意义。新年伊始，两国最高领导人即开展面对面的战略沟通，就中朝关系和共同关心的问题深入交换意见，并相互通报各自国内形势，体现了双方推动中朝关系在新时期不断取得新进展、持续推进半岛问题政治解决进程的强烈愿望。习近平表示中方愿同朝方共同努力，维护好、巩固好、发展好中朝两党两国关系，共同书写两国关系发展新篇章。金正恩表示，朝方无比珍视朝中关系持续发展的良好势头，愿与中方一道，认真落实双方达成的重要共识，在新的起点上续写朝中友谊更加辉煌的未来。

作为东北亚地区的友好近邻，中朝不断续写友好合作关系新篇章，符合两国各自的利益，既顺应和平发展的时代潮流，也是对地区和平、稳定、发展、繁荣作出的新贡献。去年以来，包括朝鲜半岛在内的整个东北亚地区的形势发生了新的积极变化。朝美、朝韩、中朝等各方围绕半岛问题的互动正在加快，半岛问题政治解决进程取得重大进展，半岛和平对话的大势已经形成，半岛局势呈现明显缓和的势头。中日韩之间相互关系有了明显改善，特别是中日关系重回正轨，中日韩三方合作换挡提速，东北亚区域合作展现出新的活力。事实证明，一个和平稳定的地区环境，是地区各国之福，各国也都有责任共同致力于维护半岛与东北亚地区的和平稳定。中朝保持和巩固友好关系，是维护地区和平稳定的重要积极因素。地区有了和平稳定的局面，也会为中朝合作开辟更加广阔的空间。

要想实现朝鲜半岛和东北亚的长治久安，必须和平与发展并行。这是中方在解决半岛问题和谋划东北亚地区未来方面的根本思路。一方面，地区各国应携手实现半岛和地区持久和平，决不允许本地区生乱生战。中方坚持“双轨”推进半岛无核化和建立半岛和平机制，鼓励和欢迎朝韩、朝美领导人就半岛无核化与和谈进程达成的重要共识，并敦促各方抓住机遇将半岛停战协定转化为和平协定。只有这样才能均衡解决各方合理关切，实现东北亚持久和平。另一方面，地区各国应携手推动共同繁荣发展，做到“一个都不能少”。东北亚地区虽历经几十年的快速经济发展，但发展潜力和空间仍然巨大。朝鲜劳动党实施新战略路线一年来，取得不少积极成果，展示了朝鲜党和人民对发展经济的高度重视。中方支持朝鲜落实新战略路线，集中精力发展经济、改善民生。

当然，半岛和东北亚地区历史遗留的一些矛盾是错综复杂的，面临的一些现实挑战也是多种多样的。在看到半岛和东北亚地区新的积极变化的同时，也要清醒地看到半岛和东北亚地区局势走向存在的不确定性，特别是强权政治、单边主义、保护主义等消极因素的影响。作为东北亚地区重要一员，中方将会继续秉持和平发展理念，本着相互尊重的精神，致力于推动地区各国交流对话，建设性参与地区合作，努力营造和睦友好的周边环境。推动中朝关系长期健康稳定发展，无疑将为东北亚地区的和平发展注入更多正能量。

（作者为国际问题专家）

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