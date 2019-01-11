在纪念中美建交40周年招待会上的致辞

女士们，先生们，朋友们：

大家中午好！

今天，我们在这里举办招待会，纪念中美建交40周年。

40年前，中美两国领导人从两国人民根本利益出发，以非凡的战略眼光和卓越的政治勇气，作出中美建交的历史性决定，掀开了中美关系新的一页。

邓小平同志当年曾强调，随着时间的推移，中美建交对于发展两国关系和维护世界和平的深远影响，必将越来越充分地显示出来。历史已经证明了这一富有远见的判断。当前，中美关系已成为当今世界最具潜力、最有重要影响的双边关系之一。

习近平主席指出，中美双方有一千条理由把中美关系搞好，没有一条理由把中美关系搞坏，合作是双方最好的选择。近期，习近平主席和特朗普总统成功会晤、通电话，并就中美建交40周年互致了贺信。两国元首积极评价40年来中美关系的历史性发展。习主席指出，双方要共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系，让两国关系发展更好造福两国人民和世界各国人民。特朗普总统强调，发展合作和建设性的美中关系是他的优先事项。两国元首达成的重要共识为双方推动中美关系进一步发展指明了方向。

回望40年，中美关系历经风雨，砥砺前行，取得了当年人们难以想象的巨大成就，不仅给两国人民带来了巨大利益，也有力促进了世界的和平、稳定、繁荣。

——建交时，中美双边贸易不足25亿美元，相互投资几乎为零；2017年，双边贸易超过5800亿美元，各类投资累计超过2300亿美元。

——建交时，中美人员往来每年仅几千人次；2017年，两国人员往来超过530万人次，中国在美留学生总数超过40万人，美在华留学生也增加到2万人。两国已建立50对友好省州和227对姐妹城市。

——40年来，两国在双边、地区、全球层面各领域开展了富有成果的交流合作。从处理地区热点问题到反恐、防扩散，从应对国际金融危机、环境保护、疾病防控到月球探测，双方合作清单越来越长。

这些成绩来之不易，凝结了两国几代领导人和各界人士的智慧和心血。我谨代表中国政府和人民，向在座各位新老朋友和长期以来关心、支持中美关系发展的两国各界人士致以崇高敬意和深深谢意！

女士们、先生们！

不忘初心，方得始终。40年前，中美建交是为了扩大两国人民的共同利益，为了促进世界和平、稳定、发展。40年后中美关系再出发，双方要始终牢记这一初衷，坚持协调、合作、稳定的基调，更好造福两国、兼济天下。

相互尊重、求同存异，是国与国的相处之道。中美三个联合公报和两国领导人达成的重要共识，为双方正确处理两国关系提供了根本遵循。40年后中美关系再出发，双方要坚持上述原则和共识，尊重彼此主权、安全、发展利益，坚持通过对话协商妥善处理和管控分歧，这是确保中美关系健康稳定向前发展的关键。

聚焦合作、拓展共同利益，是40年来中美关系历久弥新、不断向前的动力所在。40年后中美关系再出发，双方要适应新的现实，不断寻找和扩大利益交汇点，不断深化和推进务实合作，让两国人民有更多的获得感。

两国人民的友好交往是中美关系不断发展的源头活水。40年后中美关系再出发，双方要秉持开放的胸襟，顺应两国人民加强交流合作的愿望，积极鼓励工商、教育、文化、体育、科技、青年、地方、媒体等各界扩大交往，进一步夯实中美关系的民意和社会基础。

女士们、先生们！

今年是中华人民共和国成立70周年。无论国际风云如何变幻，中国将坚定不移走自己的路，踏踏实实办好自己的事，让中国人民过上更美好的生活。中国改革的脚步不会停滞，开放的大门只会越开越大。我们将继续以真诚的态度和开放的胸怀，与各国互学互鉴，深化互信与合作，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，推动构建人类命运共同体。包括美国在内的世界各国必将从中国的和平发展和进一步改革开放中获得更大的机遇和利益。

现在，我提议：

为中美合作取得的巨大发展，

为中美关系更加美好的明天，

为在座各位朋友的健康，

干杯！

（新华社北京1月10日电）

《 人民日报 》（ 2019年01月11日 02 版）

(责编：罗冰倩(实习生)、樊海旭)