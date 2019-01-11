纪念中美建交40周年招待会举行

本报北京1月10日电 （记者李伟红）纪念中美建交40周年招待会10日在北京人民大会堂举行，国家副主席王岐山出席并致辞。（致辞全文见第二版）

王岐山说，40年前，中美两国领导人从两国人民根本利益出发，以非凡的战略眼光和卓越的政治勇气，作出中美建交的历史性决定，掀开了中美关系新的一页。回望40年，中美关系历经风雨，砥砺前行，取得当年人们难以想象的巨大成就，不仅给两国人民带来巨大利益，也有力促进世界和平、稳定、繁荣。

王岐山指出，近期习近平主席和特朗普总统成功会晤、通电话，并就中美建交40周年互致贺信，积极评价40年来中美关系的历史性发展，为双方推动中美关系进一步发展指明方向。双方要始终牢记中美建交的初衷，坚持协调、合作、稳定的基调，更好造福两国、兼济天下；要相互尊重，求同存异，坚持中美三个联合公报和两国领导人重要共识，尊重彼此主权、安全、发展利益，坚持通过对话协商妥善处理和管控分歧；要适应新的现实，不断寻找和扩大利益交汇点，深化和推进务实合作，让两国人民有更多获得感；要秉持开放的胸襟，顺应两国人民加强交流合作的愿望，积极鼓励各界扩大交往，进一步夯实中美关系民意和社会基础。

王岐山表示，今年是中华人民共和国成立70周年。无论国际风云如何变幻，中国将坚定不移走自己的路，踏踏实实办好自己的事，让中国人民过上更美好的生活。中国改革的脚步不会停滞，开放的大门只会越开越大。我们将始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，推动构建人类命运共同体。包括美国在内的世界各国必将从中国的发展进步中获得更大机遇和利益。

美国前总统卡特发来贺信指出，新时期美中两国关系的建设者必须以独特的视野、勇气和开创精神来应对考验和机遇。美中两国应携手共创未来，造福两国人民和全人类。

美国驻华大使布兰斯塔德、中美各界人士300余人出席招待会。

《 人民日报 》（ 2019年01月11日 02 版）

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