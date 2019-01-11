英议会通过新修正案 梅首相“工期”紧缩压力骤增

据英国媒体报道，英国议会下院9日重新启动为期5天的辩论，讨论英国与欧盟达成的“脱欧”协议。但在第一天特雷莎·梅政府就遭遇了“历史性的耻辱”——议会以308票赞成、297票反对通过了一份由执政党保守党和反对党工党议员联合提起修正案，要求首相特雷莎·梅在协议遭否决的情况下，在之后的3个议会工作日内交出替代方案。

按原计划，如果梅首相的“脱欧”协议在15日议会表决中遭否定，她有21个工作日提出新方案，回到议会要求进行第二次表决。然而根据这项修正案，修改期限从21个工作日大幅缩短至3个工作日，这给梅首相施加了巨大压力。

缩短修改期限的修正案由保守党籍亲欧派议员、前总检察长多米尼克·格里夫提出。梅政府原本以为这项提案会因为程序问题而遭否决，然而下议院议长约翰·伯考却认为议会可以对此进行投票表决。修正案的成功通过意味着英国“脱欧”进程表将加快进度：若‘脱欧’协议在15日遭到否决，首相必须在21日就拿出替代计划。

保守党议员、议会下院健康委员会主席萨拉·沃拉斯顿也参与了投票。她表示，这项修正案旨在防止英国在3月29日“脱欧日”出现“无协议脱欧”状况。“如果首相的计划下周二遭否决，议员们不能等到2月12日举行下次表决。现在情况非常紧急。”沃拉斯顿表示。

英国工党影子脱欧事务大臣斯塔莫爵士表示：“政府先前延迟投票，导致时间越来越紧迫，增加了‘无协议脱欧’的危险性。如果首相的脱欧协议下个星期在议会遭到否决，她必须赶快回到国会来，让议员有机会来决定下一步。”而一旦“脱欧”协议在议会受阻，反对党工党将很有可能对政府发起不信任动议，“工党之前找不到发起动议的时机，1月15日之后是最好的时机。”

上海外国语大学英国研究中心助理研究员李冠杰认为，工党党魁科尔宾10日在英格兰北部维克菲尔德发表演讲时也印证了此观点，科尔宾表示，如果特雷莎·梅的“脱欧”协议在议会中遭到否决，工党将要求启动大选。

“如果政府没能通过这份‘脱欧’协议，为了打破僵局，提前大选既是最实用的方法，也是最民主的方法。”科尔宾表示，“它将给予获胜党新的授权，去与欧盟重新协商更好的方案，并在议会和全国范围内争取支持。”

对此，英国保守党主席路易斯回应道，工党还没能提供可行的“脱欧”方案，却公开讨论是否要阻挠英国民众“脱欧”的决定，并重启二次公投。

当天，特雷莎·梅在议会辩论中强调，英国的“脱欧”进程不会延期，英国将在3月29号正式退出欧盟，她再次呼吁议会支持当前的“脱欧”协议草案。特雷莎·梅表示，她仍在与欧盟沟通，要求对方作出进一步保证，确保不出现外界担忧那样，使英国永远留在欧洲关税同盟。（记者吴雨伦）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)