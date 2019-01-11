日本有关“争议领土”言论遭俄打脸，专家：或让安倍访俄被取消

“曲解两国领导人所达成共识的实质!”当地时间9日，俄罗斯副外长莫尔古洛夫谴责日本政府近期关于两国争议领土的言论是误导舆论。日本首相安倍晋三计划于本月21日访问俄罗斯，和俄总统普京就签订俄日和平条约进行商谈。不过日本专家表示，此次事件可能导致安倍访俄被推迟甚或取消。

据俄罗斯卫星通讯社10日报道，莫尔古洛夫前一天召见日本驻俄大使上月丰久，表示日本日前有关南千岛群岛(日本称北方四岛)的言论，严重曲解了两国领导人此前就加快签署和平条约谈判进程所达成共识的实质，使两国民众对谈判内容产生误解。安倍1月初在接受朝日电视台采访时曾表示，日本在收回北方四岛后不会驱逐居住在那里的俄罗斯人。此外，日本《读卖新闻》8日援引消息人士的话报道称，日方打算，在签署和平条约的同时，与俄方签署协定，不要求俄罗斯补偿原先居住在北方四岛的日本公民。这两个表态被俄罗斯认为是日本不承认二战成果，因为赔偿问题意味着俄罗斯非法侵占岛屿。

日本外务省10日表示，对有关俄外交部召见日本大使的问题不予置评。俄罗斯卫星通讯社援引日本俄罗斯问题著名专家、筑波大学教授中村逸郎的话称，莫斯科认为东京最近的表态是侮辱性的。在最坏的情况下，安倍的访俄计划可能被推迟。日本外务大臣河野太郎本周末将对莫斯科进行访问。中村表示，这将是一次艰难的访问。（柳玉鹏）

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