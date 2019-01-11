纽约或成美国首个带薪休假城市

纽约市长白思豪10日公布一项提案，要求企业为员工提供为期2周的带薪假期，如获通过，纽约将成为美国第一个提供法定带薪休假的城市。

据美国ABC广播电台10日报道，纽约市长办公室数据显示，这项提案将惠及约50万职工，包括专业服务人员、零售从业者以及酒店和食品服务业员工。不过，员工不足5人的机构不在带薪假期提案管辖范围以内。

《华盛顿邮报》指出，美国一些州市只有带薪休病假的规定，而纽约市则在2014年明确法定带薪病假权益之后，开始推进更广意义上的带薪休假。

“其他大国都承认带薪休假的必要性，”白思豪表示：“美国也必须做到，纽约将率先垂范。”（汪品植）

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