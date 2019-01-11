日本驻华大使横井裕：努力将日中关系推向新阶段

2018年是中国改革开放40周年，也是《中日和平友好条约》缔结40周年。日本驻华大使横井裕先后6次来华工作，是日本外交界著名的知华派代表。他如何评价中国改革开放的成果？又如何看待未来中日两国关系？作为驻华大使，将如何进一步促进中日交流？为此，新华网书面专访了横井裕大使。

新华网：2018年是中国改革开放40周年。您觉得跟初来中国时相比，中国发生了哪些变化？您如何评价中国改革开放的成果？您认为这样的变化给日本、亚洲以及世界带来了怎样的影响？

横井裕：2018年是中国改革开放40周年，也是《日中和平友好条约》缔结40周年，是日本与中国改革开放同步前行的40年。

1980年，我作为日本外务省派遣的留学生第一次来到中国。那时，中国处于改革开放初期。我记得那时从北京机场到市中心的沿途没有电灯，周围显得一片漆黑。之后的40年里，中国发生了翻天覆地的变化。现在，首都国际机场已成为亚洲屈指可数的枢纽机场，不仅道路设施一应俱全，还能用打车软件方便地叫到出租车。

这次作为驻华大使来中国是我第6次来华工作。虽然每次都会为中国改革开放的成果而感慨，但都没有这次感受深刻。中国取得的巨大发展成就、社会的创新力量让我有了非常强烈的切身感受。

说到两国关系，日本政府自1978年以来一直支持中国的改革开放事业，并通过政府开发援助、民间企业投资等形式对中国经济提供支持。这些所有的行为背后有一个理念，即：日本相信中国的经济发展对日本而言也是机遇，中国的和平发展有利于世界和地区的和平与稳定。事实上，在此40年间，中国的经济发展与日本、亚洲地区及世界的发展相互驱动，相互的贸易与投资也在日趋活跃。

日本今后仍将一如既往地支持中国通过改革开放进行的和平发展，进一步促进日中间的贸易及投资，促进世界自由和公正贸易的发展。

新华网：大使曾在2016年的驻华大使就任记者见面会上表示，“希望能为建立符合新时代的日中关系尽最大的努力”，您的愿望是否实现了呢？安倍首相表示要将日中合作推进“新的阶段”，那么您是如何理解“新的阶段”，又有着怎样的展望呢？

横井裕：2016年5月，我曾在就任时的记者见面会上说，“将为建立符合新时代的日中关系尽最大的努力”。回顾我就任以来的2年半时间，日中关系也似乎伴随着中国进入新时代而大大改善。但我并没有满足于现状，我对日本驻华大使馆的同事们提出新要求：要更加积极地去解决两国间有待解决的问题，不断推动促进两国间的深度合作，努力实现安倍首相所提倡的“将日中关系推向新的阶段、新的时代”。

所谓日中关系的“新阶段”，我认为，关键词就是安倍首相提出的，也是习近平主席和李克强总理赞同的那句——“从竞争走向协调”。日中两国现在是世界第三大、第二大经济体，在世界及区域性问题上肩负着重要的责任。两国对立对谁都没有好处，相反，两国合作会为世界带来更多的稳定与繁荣。当今的日中两国，已进入并肩为区域及国际社会作贡献的新时代。

新华网：2018年日本首相安倍晋三来华访问，实现日本首相时隔7年正式访华。您如何评价2018年安倍首相访华的意义和成果？

横井裕：去年10月，日本首相安倍晋三来华访问，也是日本首相时隔7年正式访华。在中方的协助下，此次访华取得了很大的成功。

访华期间，安倍首相与习近平主席和李克强总理在经济、海洋及安全保障、民间交流等领域取得了诸多共识。尤其是日中双方签署了《日中海上搜寻救助合作协定》《关于建立日中创新合作机制的备忘录》《日中双边本币互换协议》《日本人民币清算安排合作备忘录》等12项协定或备忘录，为今后日中合作拓宽了道路。

同时，日中两国领导人之间的信赖关系通过此次访华得到了加深。安倍首相与习近平主席、李克强总理举行了正式会谈，并在融洽的氛围中数次一道用餐，进行了富有意义的交流。我本人也见证了这一过程，对贵国的热情招待再次表示感谢。今后，我将率日本驻华大使馆尽快落实安倍首相访华期间两国领导人达成的共识，并希望完成安倍首相访华期间表达的愿望：即同中方一道密切高层及各层级交往，将日中关系推向新的阶段。

新华网：安倍首相访华期间，举办了首届第三方市场合作论坛，受到了广泛关注。两国围绕第三方市场的共同开发签署了50多份合作协议。您如何评价这一成果？

横井裕：日中双方举办首届“日中第三方市场合作论坛”，旨在通过双方企业的优势合作来推进解决当地的课题。在本次论坛上，安倍首相指出，日方愿同中方一道遵循开放、透明和市场化原则，在第三方市场开展符合东道国需求和国际准则的合作项目，实现互利双赢和多赢，为地区和世界的发展作出贡献。我感到安倍首相发出这一信息本身就非常具有意义。

日中财经界领袖等千余人出席了本次论坛，签署了50余份合作协议，涉及基建、物流、健康、金融等，全部是颇具潜力的新的日中合作领域。李克强总理也曾表示第三方市场合作“必将成为中日务实合作的新支柱”，对今后的合作表示出期待。

正如安倍首相在为本次论坛致词中所说，本次论坛拉开了日中关系新时代的序幕。两国企业不能仅仅是竞争，还可以通过合作来提高应对世界增长中心——亚洲的基础设施需求及课题的可能性。

听说今后JETRO（日本国际贸易振兴机构）与中国国际贸易促进委员会将会定期召开企业交流活动。我非常期待日中企业能够利用这类活动。希望在论坛基础上不断推进日中两国及第三国所期望的合作。

新华网：青年是两国的未来。您认为应如何促进两国青少年的交流？

横井裕：在日中两国之间，有很多官方和民间的青少年交流渠道，我也会通过很多机会参与日中两国的年轻人交流。去年10月，在日中高中生“青少年大使“交流活动上我对两国的高中生们说：“各位此次的相遇虽然还是个人层面的，但我期待总有一天会成为连接两国的纽带。年轻时建立起来的关系是有这样力量的。”我期待新一代的交流有助于日中关系的进一步发展。

在去年10月安倍首相访华期间，日中签署了《日本国政府与中华人民共和国政府间关于加强青少年交流的备忘录》，将2019年定为“日中青少年交流促进年”，并就在今后5年开展日中两国合计3万人的青少年交流达成一致。今后，我将朝向这一目标，运用既有的框架，推进两国青少年的交流。

日本外务省决定从2019年1月1日起，面向中国大学生或多次访日的游客进一步放宽签证政策。之前只针对中国教育部直属高校（75所）的学生们简化个人旅游单次签证，这次将扩大到1243所高校。

除此之外，双方还将先后有2020年东京奥运会残奥会、2022年北京冬奥会残奥会、2025年大阪世博会等一系列交流机会。期待这些机会能为扩大两国民间的交流锦上添花。（记者 郭丹）

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