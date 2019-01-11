特朗普宣布取消达沃斯行程

美国总统特朗普10日宣布，取消原定前往瑞士达沃斯出席世界经济论坛年会的行程。
特朗普当天在社交媒体上宣布了这一决定。他说，鉴于国会民主党人在边界安全问题上的不妥协以及安全对于美国的高度重要性，他决定取消达沃斯之行。
由于美国白宫和国会民主党人在修建边境隔离墙等问题上分歧严重，各方未能就拨款法案达成一致，约四分之一的美国联邦政府机构从去年12月22日凌晨开始陷入“停摆”。白宫和国会民主党人自“停摆”开始以来进行了多轮谈判，但一直未取得实质性突破。
2019年世界经济论坛年会将于1月22日至25日在瑞士达沃斯举行。（记者刘晨 邓仙来）
(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)
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