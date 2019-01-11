“筑墙”拨款难　共和党内团结考验特朗普

美国总统唐纳德·特朗普9日在白宫会晤民主党国会领导人，再次试图迫使对方认可为“隔离墙”拨款，依旧不欢而散。

这名共和党籍总统在党内面临压力：个别共和党籍参议员当天就政府“关门”持续给民众生活制造麻烦向他讨说法，8名共和党众议员投票支持民主党提交、不含筑墙费用的拨款法案。

【又谈崩】

民主党籍众议院议长南希·佩洛西和参议院民主党领袖查克·舒默9日前往白宫，与特朗普再次商讨拨款法案。

特朗普随后借助社交媒体平台抱怨：“刚离开与查克和南希的会面，浪费时间。我问，如果30天内让政府重新开门，你们会为隔离墙或钢制隔离屏障拨款吗？南希回答，不会。我说，再见吧。”

一些媒体报道，会面场合在白宫内，特朗普转身离开屋子，把佩洛西和舒默留在屋内……

回到国会，接受媒体记者采访时，佩洛西和舒默用“暴躁”“乱发脾气”描述特朗普的言谈举止。

民主党方面后续打算在众议院通过一系列拨款法案，寻求让国土安全部、司法部、农业部、商务部等机构逐一恢复运行。

只是，这些拨款法案恐怕难以通过参议院表决。参议院共和党领袖米奇·麦康奈尔9日说，众议院当天通过的一份涉及财政部拨款法案是民主党人“政治作秀”，不可能在参议院“过关”。

【遭质问】

特朗普当天赴国会与共和党领袖商议拨款法案。他要求共和党议员站在自己一边，称与民主党方面接近就沿西南部与墨西哥边界筑造“隔离墙”达成协议。

特朗普说，共和党是“非常、非常团结的党派”。只是，一些共和党参议员开始对政府持续“关门”公开表达不安。

特朗普要求国会拨款57亿美元，用于建造边境“隔离物”，招致民主党人强烈反对，致使包含筑墙费用在内的拨款法案无法通过。联邦政府四分之一机构截至9日关闭19天。如果拨款法案继续“搁置”，大约80万雇员将在11日、即新年第一个发薪日领不到工资。

参议院共和党“二号人物”约翰·图恩告诉美联社记者，共和党国会议员能体会政府“停摆”对普通美国人生活的影响，这些都是“严肃的事情”。

阿拉斯加州联邦参议员莉萨·穆尔科斯基9日当面质问特朗普，随后告诉美联社记者：“我讲的都是发生在地方的事情，不仅关联那些11日可能拿不到工资的联邦政府雇员，还关系到（阿拉斯加州渔民）卖鱼前无法拿到捕捞所获海产品重量证明。总统的回应是什么？他敦促（党内）团结。”

【遇“背叛”】

赴国会大厦临行前，特朗普重复本月初的一番威胁，即如果由民主党控制的众议院不放行筑墙费用，他可能会宣布紧急状态，以绕过国会、直接建造边境“隔离墙”。

为“隔离墙”争取支持，特朗普8日在白宫椭圆形总统办公室发表电视讲话，呼吁选民给联邦议员打电话，让国会按他的思路推进拨款法案，但没有提及援用总统权限、宣布紧急状态。

上述威胁令一些国会共和党人“警觉”。参议院共和党“二号人物”图恩说，他“倾向于传统方式”，还是寻求国会批准筑墙拨款。

共和党党内团结9日晚些时候再次面临考验。众议院表决一份拨款法案，目的是让财政部恢复正常运行，从而确保退税和其他财政服务机构重新“开门”。

表决结果，240票赞成、188票反对。8名共和党籍众议员支持这份由民主党人提议的法案。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)