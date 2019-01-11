经常被特朗普批评 美司法部“二把手”将去职

美国司法部副部长罗德·罗森斯坦打算不久离职，但会与总统唐纳德·特朗普提名的司法部长威廉·巴尔做好交接。

多家国际媒体报道，罗森斯坦去职给特别检察官罗伯特·米勒能否继续调查特朗普竞选团队与俄罗斯“串通”嫌疑增加不确定性。

【自愿离职】

美国司法部一名官员9日说，副部长罗森斯坦打算离职，没有具体时间表。

罗森斯坦是美国第37任司法部副部长，2017年4月就任。他任命米勒调查特朗普竞选团队“通俄”嫌疑以及总统是否妨碍司法，监督米勒特检组工作。在罗森斯坦看来，副部长任期两年，他不是被迫离职。

白宫发言人萨拉·赫卡比·桑德斯接受福克斯新闻采访时说：“当然，我认为总统或白宫没有任何意愿要求他（罗森斯坦）辞职。”

美国《纽约时报》去年9月报道，罗森斯坦2017年建议秘密记录特朗普的言辞、发动内阁成员依据宪法修正案要求总统卸任。罗森斯坦指认报道“不准确”，随后前往白宫向特朗普当面解释，预期会遭后者“炒鱿鱼”，结果获准留任。

【确保过渡】

特朗普去年11月提名巴尔出任新一任司法部长，接替月初辞职的杰夫·塞申斯。巴尔在美国已故前总统乔治·赫伯特·沃克·布什执政期间出任司法部长。

如果巴尔的提名获得参议院确认，他有望2月就任。罗森斯坦可能在巴尔就任后离职，以确保平稳过渡。

美联社报道，罗森斯坦去职不令人意外，因为他已经任职将近两年，而且新任司法部长通常会任命新的副部长。巴尔曾告诉与他关系密切的人，他希望有自己的“二把手”协助工作。

不清楚谁将接替罗森斯坦。共和党籍国会参议员林赛·格雷厄姆说，巴尔已经有副部长人选。他没有提及更多细节。

【调查继续？】

罗森斯坦去职与他任命米勒负责“通俄”调查以及他本人与特朗普关系“脆弱”有关。特朗普经常批评罗森斯坦，去年11月说罗森斯坦“不应该组建特检组”。

美联社解读，罗森斯坦离职将增加“通俄”调查的不确定性。

罗森斯坦去年12月说，不论由谁监督，米勒特检组的工作都会得到“妥善处理”。他相信“一旦获得确认，巴尔将成为优秀的司法部长”。

在即将出任参议院司法委员会主席的格雷厄姆看来，没有理由担心巴尔会妨碍“通俄”调查，因为巴尔和米勒是“最好的朋友”，两人1991年至1993年在司法部共事。

“我能使你确信，他（巴尔）非常赞赏米勒先生；一定会让米勒先生完成调查，”格雷厄姆说，“他绝不会暗示罗伯特·米勒要做什么以及怎么做。”

不过，参议院情报委员会副主席、民主党人马克·沃纳认为，特朗普应该收回对巴尔的提名，理由是巴尔凭借质疑“通俄”调查合法性获得提名。

参议院司法委员会成员、民主党人克里斯·孔斯说，罗森斯坦去职将促使巴尔在参议院出席提名听证会时必须澄清他致力于法治、不会让特朗普干预米勒调查。（包雪琳）（新华社专特稿）

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