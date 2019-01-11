俄罗斯召见日本大使抗议安倍歪曲首脑约定

俄罗斯外交部9日召见日本驻俄大使上月丰久，抗议日本首相安倍晋三近期就俄日争议领土和俄日缔结和平条约谈判的不当说法，歪曲两国首脑有关加速缔约谈判约定的实质。

俄外交部副部长伊戈尔·莫尔古洛夫说，俄方注意到日方领导人要向争议领土原岛民说明“这些（争议）岛屿的领土归属权将变为日本”一说以及日本政府将提议两国共同放弃与争议领土相关索赔的报道。

莫尔古洛夫提醒日本驻俄大使，日方这类言论严重歪曲两国领导人关于加速缔结和平条约谈判约定的实质，就谈判内容误导两国舆论。俄方认定，日方“刻意为和平条约谈判制造紧张气氛，意图向俄方强行兜售日方方案”。

安倍和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京去年11月在新加坡会晤，商定依据1956年日本与苏联发表的《日苏共同宣言》加快日俄和平条约谈判进程。宣言提到，签订和平条约后，苏联向日方移交争议岛屿中面积较小的色丹岛和齿舞诸岛。不过，俄方提醒日方，以《日苏共同宣言》为依据讨论领土争端，不意味着俄方将“自动”移交争议岛屿。

日本外务大臣河野太郎和安倍1月中旬和下旬将分别访俄。共同社判断，俄方抗议旨在牵制日方，提高谈判门槛。

俄罗斯外交部9日在声明中重申，要想缔结俄日和平条约，需要俄日关系本质提高、两国民众支持以及日本无条件承认第二次世界大战结果，包括俄方所称“南千岛群岛”、即日方所称“北方四岛”主权归俄罗斯所有。（刘秀玲）【新华社微特稿】

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