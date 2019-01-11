日本不满扣押日企资产 就劳工案召见韩国大使

日本外务省9日召见韩国驻日大使，抗议韩国法院同意扣押一家日本企业在韩国的部分资产。

【见大使】

日本外务省事务次官秋叶刚男当天召见韩国驻日大使李洙勋，就韩国大邱地方法院浦项分支机构8日同意日本殖民时期遭强征劳工案原告申请，扣押被告、日本新日铁住金公司在韩部分资产表达遗憾。

两人交谈10分钟。李洙勋随后告诉媒体记者，韩日双方应当作出更大努力，避免双边关系进一步恶化，尤其是在两国关系面临“困难”之际。

共同社报道，秋叶刚男向李洙勋提议，日韩双方磋商新日铁住金公司资产遭扣押一事。

4名韩国人向在第二次世界大战期间强征他们做苦力的日本新日铁住金公司索赔，后者一直没有支付赔偿。韩国大法院、即最高法院2018年10月30日裁定，维持首尔高等法院2013年7月所作判决，即认定新日铁住金曾把上述4名韩国人强掳至日本做苦力，应当向他们每人赔偿1亿韩元（约合61万元人民币）。

原告律师团去年底向大邱地方法院提出申请，要求扣押新日铁住金公司与韩国浦项制铁公司合资企业中前者所占的部分股份。新日铁住金公司持有这家合资企业大约234万股股票，市值大约110亿韩元（6703万元人民币），律师团要求扣押其中81075股股票，市值大约4亿韩元（243万元人民币）。

韩联社报道，这家合资企业9日晚些时候收到法院文件。

【提磋商】

日本内阁官房长官菅义伟9日在记者会上说，韩国法院的决定令人“极其遗憾”，日方认定“事态严重”，近期将向韩国政府提议以《日韩请求权协定》为依据举行首次磋商。

他说：“尽管日方要求（韩方）应对这一违反国际法的状况，韩国政府还没有拿出具体措施。”

菅义伟当天下午召开阁僚会议，商讨韩国法院同意扣押日企在韩部分资产一事，外务大臣、财务大臣、经济产业大臣、法务大臣等人与会。

共同社援引国土交通大臣石井启一的话报道，菅义伟要求政府各部门“密切配合”。

【吁审慎】

日本1910年至1945年在朝鲜半岛施行殖民统治，许多企业强征大批劳工至日本做苦力。日方以两国1965年签订《日韩请求权协定》恢复邦交正常化为由，认定韩国劳工的请求权问题“已经解决”，而韩方认定两国1965年恢复邦交正常化时签署的双边协定没有终止公民索赔权利。

针对日方磋商提议，韩国外交部9日说，需要“冷静、审慎”处理这一外交议题，韩方将仔细审视日方请求。

“依据（我方）基本立场，即（韩国）政府尊重法庭有关遭强征做苦力的受害人的裁决和司法程序，我们将综合考虑（各方）需求、拿出举措，切实弥合受害人的伤痛、修复韩日关系。”

韩国外交部说，制造“不必要的冲突和对立无助于解决这一问题”。

日方官员告诉共同社，如果双方着手磋商，那将是日韩两国以《日韩请求权协定》为依据首次磋商；如果磋商无法弥合分歧，日方可能寻求设立一个仲裁小组，或者选择向国际法院提起诉讼。（闫洁）（新华社专特稿）

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