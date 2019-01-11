英议会重启“脱欧”辩论 提案要首相预备“B计划”

英国议会下院9日重新启动辩论，讨论英国政府与欧洲联盟达成的“脱欧”协议。执政党保守党和反对党工党议员联合提起一项修正案，要求首相特雷莎·梅在协议遭否决3个议会工作日内交出替代方案。

【联合提议】

英国议会下院当地时间9日上午9时重启“脱欧”辩论。辩论预期持续5天，议会下院15日将投票表决“脱欧”协议。

表决原定去年12月11日举行。这以前，议会下院计划举行为期5天、每天8小时辩论。随着特雷莎·梅在投票日前一天宣布推迟表决，辩论持续3天后暂停。

9日辩论一开始，保守党议员、前总检察长多米尼克·格里夫提出一项修正案，内容是一旦“脱欧”协议在议会下院遭否决，特雷莎·梅必须在3个议会工作日内、即21日以前交出“B计划”、即替代方案，由议会下院重新表决。

修正案获得保守党和工党多名议员联合签名。

保守党议员、议会下院健康委员会主席萨拉·沃拉斯顿参与签名。她说，这项修正案旨在防止英国在3月29日“脱欧日”出现“无协议脱欧”状况。议会下院先前提出，如果协议未获通过，政府应在21个议会工作日内阐明下一步动向。

沃拉斯顿说：“如果首相的计划下周二遭否决，议员们不能等到2月12日举行下次表决。现在情况非常紧急。”

【盟友反对】

保守党的政治盟友、北爱尔兰民主统一党9日警告，如果不删除“脱欧”协议中的“担保方案”，这一政党将投票反对协议。保守党在议会下院单独掌握的议席不到半数，依赖与北爱尔兰民主统一党的联盟勉强维持微弱多数。

“担保方案”是“脱欧”协议获得议会下院通过的最大障碍之一。“脱欧”谈判中，英方没有能提出避免北爱尔兰地区与欧盟成员国爱尔兰之间重新设置实体海关和边防检查设施的具体方案，欧盟因而提出“担保方案”，即英国正式“脱欧”后，北爱尔兰暂时留在欧洲单一市场和关税同盟，遵循欧盟规则，直至英方提出“更好”方案。

北爱尔兰民主统一党发言人萨米·威尔逊说，英国政府提议给北爱尔兰议会权力，可在“担保方案”启动时否决欧盟新规，这纯属“摆设”。按他的说法，只有删除“担保方案”相关条款，这一政党才能改变态度。

英国媒体报道，特雷莎·梅8日在内阁会议上承认，“脱欧”协议可能在下周表决时遭到否决。她告诉内阁大臣，届时她将迅速向议会下院作出回应。

特雷莎·梅9日在议会辩论时说，她仍在与欧盟沟通，要求对方作出进一步保证，即确保不出现硬边界的“担保方案”只是暂时，而并非如外界担忧那样，将致使英国“永远”留在欧洲关税同盟，“脱欧”有名无实。（张旌）（新华社专特稿）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)