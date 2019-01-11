俄否认干预以选举 辛贝特称有能力应对外国干预

俄罗斯克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫9日回答媒体记者提问，否认以色列媒体报道，声明俄罗斯“没有、也不会”干预任何一个国家的选举。

【俄罗斯的回应】

佩斯科夫上述声明关联以色列舆论热点。

佩斯科夫说：“别看以色列媒体报道，那是没有的事。俄罗斯没有、也不会干预世界上任何一个国家的任何选举。”

以色列《新消息报》8日援引以色列国家安全总局（辛贝特）局长纳达夫·阿尔加曼7日讲话内容报道，某个国家“想要干预”以色列议会选举，手段包括网络攻击。

阿尔加曼所指国家的具体情况没有公开。一些以色列媒体把矛头指向俄罗斯。以色列《国土报》援引以色列网络安全公司检查点软件技术有限公司的研究报告报道，俄罗斯是对以色列议会选举构成最大网络安全威胁的国家之一。

美国情报机构先前指认俄罗斯干预2016年美国总统选举，联邦特别检察官罗伯特·米勒正在继续调查总统唐纳德·特朗普2016年竞选时的团队是否与俄方“串通”。俄方多次否认干预选举，说美方没有真凭实据，真实目的是转移国内舆论注意力。

【以色列的保证】

辛贝特8日晚些时候发表声明，强调以色列有能力应对任何外国干预。

辛贝特在声明中说：“如果存在外国干预活动，以色列及情报界有工具、也有能力识别、监视和挫败这类活动。以色列防卫机构能够确保以色列民主自由选举。”

美联社援引以色列民主研究所技术政策研究员特茜拉·阿特舒勒的话报道，以色列使用纸质选票，而非电子系统，但“黑客”可以在选举前侵入政党数据库，经由网络散布关联选举的不实消息，曝光个人隐私和一些可能引发“尴尬”的文件。

以色列政府去年年末同意解散议会，定于今年4月9日、提前7个月举行议会选举。总理本雅明·内塔尼亚胡现阶段所获支持率领先。不过，以色列警方建议检察机构起诉内塔尼亚胡，罪名涉及受贿和欺诈等。

以色列总检察长预期会推迟作出决定，以避免影响议会选举。一些分析师认为，选民如果“重新授权”，即再次让内塔尼亚胡所属政党赢得组阁权，或许有助于他更好地应对贪腐调查。

2017年初以来，内塔尼亚胡因涉嫌贪腐多次接受警方问询。警方先后三次就不同腐败嫌疑建议起诉内塔尼亚胡。内塔尼亚胡否认违法。（陈立希）（新华社专特稿）

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