独立机构称沙特现有石油储量共计2685亿桶

沙特阿拉伯石油储量首次向独立审计机构开放。一些国际媒体解读，这一举措有助于石油巨头沙特阿美公司恢复上市计划。

沙特政府9日在声明中说，美国德戈利尔—麦克诺顿审计公司已经得出结论，即沙特现有石油储量共计2685亿桶。

这一数字略高于沙特政府先前公布的2663亿桶。

美国有线电视新闻网(CNN)解读，沙特数十年来首次允许独立机构评估这一中东国家的石油储量，堪称“重大转变”。

沙特曾寻求国有石油企业沙特阿美上市，但相关计划搁浅。路透社去年8月报道，沙特国王萨勒曼·本·阿卜杜勒—阿齐兹叫停沙特阿美公司的国内外首次公开募股计划(IPO)。一名沙特政府高级官员当时说，作为阿美公司股东，沙特政府寻求在条件适当时继续执行IPO计划。

沙特先前筹备以IPO方式把沙特阿美公司5%的份额投入股票市场，以筹资1000亿美元为目标。如果成功，这将成为迄今最大规模IPO。

路透社9日援引沙特能源、工业和矿产资源大臣哈立德·法利赫的话报道，沙特阿美打算2021年实现IPO。

法利赫在声明中说，德戈利尔—麦克诺顿审计公司的评估结果佐证“为什么……我们认为沙特阿美是全世界最有价值的企业，确实也是全世界最重要的企业”。

CNN报道，沙特阿美2018年产油量达到历史纪录水平，去年11月产量为日均1100万桶。

去年12月，沙特与石油输出国组织（欧佩克）其他成员国以及俄罗斯等非欧佩克产油国达成减产协议，以期提振油价。（卜晓明）（新华社专特稿）

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