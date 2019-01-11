意副总理访波兰寻民粹结盟　要搞“新欧洲之春”

意大利副总理兼内政部长、极右翼党派联盟党党首马泰奥·萨尔维尼9日访问波兰，会晤波兰保守派民粹主义政党法律与公正党党首。

萨尔维尼呼吁，欧洲议会选举到来之际，意大利与波兰结盟，引领民粹主义者的“新欧洲之春”，取代以德国和法国为首、多年主导欧洲事务的中右翼阵营。

【寻盟友】

萨尔维尼当天会晤波兰内务部长约阿希姆·布鲁津斯基。路透社报道，萨尔维尼的波兰之行由布鲁津斯基提议。

萨尔维尼在记者会上说，“我们准备在欧洲实现新平衡，汇聚新能量”，意大利和波兰将引领“新欧洲之春”，主导“欧洲价值观复兴”。在他看来，定于5月举行的欧洲议会选举将催生“改革者”阵营，进而从欧洲联盟内部启动变革。

萨尔维尼重申反移民立场，指认欧盟近期达成的移民协议向多个欧盟国家“分摊”获救非法移民，只会使偷渡活动愈发猖獗。

布鲁津斯基说，两人讨论移民和欧盟边境安全等议题。他否认波兰和意大利寻求“脱欧”，说两国目标是影响“共同欧洲家园”今后的面貌。

意大利《共和国报》解读，萨尔维尼借这次访问与波兰讨论结盟前景，以期极右翼势力能在本届欧洲议会选举中获胜。多家国际媒体推断，欧洲极右翼阵营可能在选举中获得重大收获，打破欧盟内部的力量平衡。

【汇党朋】

萨尔维尼当天晚些时候会晤法律与公正党党首雅罗斯瓦夫·卡钦斯基，商谈欧洲议会选举事宜。联盟党和法律与公正党均持反移民立场，不满欧盟介入成员国内政。

“在党派层面，我们开始一段旅程，围绕欧洲议会的未来分享观点、看法和计划。”按照萨尔维尼的说法，“意波轴心”或许将取代“法德轴心”，民粹主义政党联盟将取代中右翼政党联盟。

他打算提出“十点计划”，涉及经济增长、安全、家庭等多个领域，以此为指导原则，召集志趣相投的欧洲党派组建“共同联盟”。

萨尔维尼同时希望削弱社会主义和左翼政党在欧洲议会的势力，声称左翼已经给欧盟“造成足够损害”。在他看来，欧洲议会今后的发展最终会“深刻区别”于先前的发展方向。

欧洲议会选举定于5月23日至26日举行。在法国，以总统埃马纽埃尔·马克龙为代表的“挺欧派”阵营与以极右翼政党国民阵线主席玛丽娜·勒庞为代表的“疑欧派”阵营将作激烈角逐。

【存分歧】

意大利联盟党是欧洲议会“民族和自由欧洲”党团成员。这一党团持极右翼政治立场，其他成员包括法国国民阵线和荷兰自由党。波兰法律与公正党隶属于欧洲议会“欧洲保守和改革”党团。这一党团立场保守，主张经济自由主义政策。两个党团都有“疑欧”色彩。

路透社解读，萨尔维尼希望拓展自身阵营的影响范围，吸引波兰法律与公正党等保守党派。只是，许多右翼民粹主义政党先前串联“疑欧”阵营的尝试往往无果而终，缘由是各党派坚持自身利益，难以妥协让步。

鉴于萨尔维尼对俄罗斯态度友好，波兰国内存在质疑声。萨尔维尼去年6月就任以来两度访问俄罗斯，强调意俄交好意愿，呼吁欧盟取消对俄制裁。而卡钦斯基等波兰保守派政客主张制裁俄罗斯并对俄罗斯怀有疑虑。

法律与公正党与联盟党接触招致波兰其他党派尖锐抨击。主要反对党党首格热戈日·尤利乌什·谢蒂纳说，卡钦斯基与萨尔维尼会面“荒唐、令人震惊”。在他看来，联盟党不仅“挺俄”，还“有民粹主义和种族主义色彩”。（王逸君）（新华社专特稿）

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