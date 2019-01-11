人民网>>国际

2019年度“吴建民中法友好青年交流奖学金计划”启动

2019年01月11日07:15  来源：人民网-国际频道
 

人民网巴黎1月10日电（记者 李永群）2019年度“吴建民中法友好青年交流奖学金计划”（下称吴建民奖学金）10日在巴黎正式启动。法国前总理、展望与创新基金会主席拉法兰，法国“吴建民之友”协会主席徐波，吴建民奖学金遴选委员会主席、法国前驻中国大使蓝峰，中国驻法国使馆教育处公参杨进，法国外交部亚澳司总司长代表居约马克，戴高乐基金会秘书长福寿，希拉克基金会理事会秘书长特拉诺娃等嘉宾出席了启动发布会。

据介绍，2019年吴建民奖学金的主题是“创新和创业”，将邀请10位法国获奖青年于6月1日至14日访问北京、深圳、贵阳及上海，并通过与这些城市的决策者、青年学生、企业家、创业者、智库等深入座谈，使法国青年对中国的创新创业热潮有更加直接的了解。

吴建民奖学金计划始创于2017年1月23日，由法国“吴建民之友”协会发起，旨在每年结合中法建交日，为纪念已故中国驻法大使吴建民为中法友好所作出的杰出贡献和为中法两国青年搭建相互交流平台而设立的。计划第一阶段通过邀请法国青年访华，使其对中国有一个较全面和深入的了解，并为他们今后从事与中国相关交流合作做好先期职业准备。法国“吴建民之友”协会、“展望与创新基金会”和“北京吴建民基金会”是吴建民奖学金项目的共同合作方。

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)
人民日报客户端下载手机人民网
 

相关专题

深度阅读

不到一年四次会晤 中朝领导人都谈了什么？ 应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩2019年1月7日至10日对中国进行访问。不到一年中朝两国领导人进行四次会晤，其间，两国领导人都谈了什么？达成了哪些共识？中朝关系收获了哪些成果？ 【详细】

国际|国际观察|外媒关注

解码王毅新年首访非洲的“123456” 1月2日至6日，国务委员兼外交部长王毅应邀对埃塞俄比亚和非盟总部、布基纳法索、冈比亚、塞内加尔进行了正式访问。此行延续了20多年来中国外长每年首访都选择非洲的优良传统，表明了中方对发展中非关系的一贯高度重视。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved