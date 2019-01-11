2019年度“吴建民中法友好青年交流奖学金计划”启动

人民网巴黎1月10日电（记者 李永群）2019年度“吴建民中法友好青年交流奖学金计划”（下称吴建民奖学金）10日在巴黎正式启动。法国前总理、展望与创新基金会主席拉法兰，法国“吴建民之友”协会主席徐波，吴建民奖学金遴选委员会主席、法国前驻中国大使蓝峰，中国驻法国使馆教育处公参杨进，法国外交部亚澳司总司长代表居约马克，戴高乐基金会秘书长福寿，希拉克基金会理事会秘书长特拉诺娃等嘉宾出席了启动发布会。

据介绍，2019年吴建民奖学金的主题是“创新和创业”，将邀请10位法国获奖青年于6月1日至14日访问北京、深圳、贵阳及上海，并通过与这些城市的决策者、青年学生、企业家、创业者、智库等深入座谈，使法国青年对中国的创新创业热潮有更加直接的了解。

吴建民奖学金计划始创于2017年1月23日，由法国“吴建民之友”协会发起，旨在每年结合中法建交日，为纪念已故中国驻法大使吴建民为中法友好所作出的杰出贡献和为中法两国青年搭建相互交流平台而设立的。计划第一阶段通过邀请法国青年访华，使其对中国有一个较全面和深入的了解，并为他们今后从事与中国相关交流合作做好先期职业准备。法国“吴建民之友”协会、“展望与创新基金会”和“北京吴建民基金会”是吴建民奖学金项目的共同合作方。

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