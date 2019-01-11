改革开放的中国将更加发展繁荣（风从东方来——国际人士亲历中国改革开放）

拉法兰

阿纳托利·托济克

陆克文

马祖基

深圳城市景观。

人民视觉

“中国改革开放的40年，是艰苦奋斗的40年”

——访法国前总理拉法兰

本报驻法国记者 李永群 葛文博

“在改革开放的浪潮中，中国人民埋头苦干、上下一心的精神面貌和十足干劲令我最为钦佩。我认为，中国改革开放的40年，是艰苦奋斗的40年。”法国前总理拉法兰日前在接受本报记者专访时表示，“中国经济保持多年快速增长，现已成为世界第二大经济体。在如此短的时间内取得如此惊人的发展，离不开全体中国人民的团结努力，这令我由衷赞叹。”

1971年，23岁的拉法兰首次踏上中国土地。5年后他相继考察了北京、哈尔滨、上海和广州等地，“中国当时的生活条件没有现在好，但年轻人都非常热情，充满活力。中国实行改革开放后，我先后以议员、总理、总统特使等身份多次到访中国，中国巨大的发展变化令我目不暇接。特别令我印象深刻的是，中国人民的生活越来越富足，他们了解世界的愿望越来越强烈。”

拉法兰表示，中国的改革开放对促进世界经济、文化与社会交流做出了巨大贡献。法中两国人民的接触和了解不断加深。“记得2004年我担任法国总理时，法中一同努力促成双边关系提升为全面战略伙伴关系。我们的文化、历史和哲学理念相互借鉴发展，经贸合作涵盖了核能、交通、可持续发展、城镇化、健康医疗、农产品加工等各领域。”

在谈到深圳——中国改革开放的第一块“试验田”时，拉法兰讲述了一桩趣事。上世纪70年代，法国夏岱勒罗市欲与深圳结为友好城市，当时两个城市的常住人口都在3万人左右。夏岱勒罗市的友城事务谈判官员勒内·蒙诺里考虑到中国的未来发展，建议深圳与当时有38万人口的维埃纳省建立友城关系。40年过去了，夏岱勒罗居民增至4.5万人，深圳人口已经超过700万。拉法兰为此感慨万分：这段友城轶事足以反映出近40年来中国发展的神速。

卸任总理后，拉法兰担任了“法国展望与创新基金会”主席。了解中国、研究中国、介绍中国，推动法中关系稳定发展，是该基金会的主要工作之一。从2006年起，每年8月底或9月初，这个基金会都要在拉法兰老家普瓦捷召开一次有关中国的高级别大型研讨会，出席研讨会的有法国政府官员、议员、驻外使节、前政要、专家和企业高管等。

拉法兰说：“作为一个历史悠久的伟大国家，中国有自己独特的文化和传统。在这块土地上从事改革开放事业，决定了建设中国特色社会主义是一项壮举。‘两个一百年’的清晰目标，激励着整个中华民族。当前中国经济进入高质量增长阶段，带来许多变化和挑战。中国要实现高质量的经济增长，离不开创新和科技水平的提高。”

“法国也多次经历过改革的进程，因此，改革和开放已成为法中两国对国家和社会发展的共识。这一共识要求我们不断适应世界新发展、新潮流、新变革。我们应该在全世界推广这种共识，帮助各国携手并进，共同创造多元交融的美好世界。在这一点上，中国堪称世界的榜样。”拉法兰表示：“40年来，中国通过改革开放、拼搏进取，不但出色地维护了自身的发展权利，更承担起大国责任，为人类的共同发展献计献策，成为世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国领导人一向秉持开放包容的理念，真诚地与其他国家共同探讨未来发展。”

拉法兰认为，世界应当认真地学习借鉴中国智慧、中国方案。

“中国经济成为拉动全球经济增长的火车头”

——访白俄罗斯前副总理阿纳托利·托济克

本报记者 张光政

“中国改革开放取得的成就举世瞩目，人民生活水平大幅提高。对白俄罗斯来说，学习借鉴中国改革开放的成功经验非常重要。”白俄罗斯前副总理、国立大学孔子学院白方院长阿纳托利·托济克不久前在接受本报记者专访时说。40年来，由于坚定不移地推行改革，中国积累了强大的经济及科技实力，为建设社会主义现代化强国奠定了坚实基础。同时，中国坚持对外开放基本国策，奉行互利共赢的开放战略，在实现自身发展的同时惠及其他国家和人民。

托济克出生于1949年。他在上大学和研究生期间学的是历史专业，那时就对中国历史和文化产生了浓厚的兴趣。2006年至2010年，托济克担任白俄罗斯驻华大使。他为扩大和深化白中各领域合作积极奔走，向白俄罗斯国内介绍中国经济和社会发展的成功经验，在两国企业间牵线搭桥。

“中国是一个神奇的国度。在中国工作的5年，可能是我职业生涯中最有意义、最充实、最富有成果的时期。”托济克愉快地回忆着。在他担任驻华大使期间，中国大事喜事连接不断。“中国的蓬勃发展令人称奇！”

托济克密切关注着中国社会发生的日新月异的变化，不断探寻着中国发展奇迹的奥秘。他认为，对当代中国历史来说，1978年中共十一届三中全会具有决定性的作用，开启了改革开放的序幕。40年来，中国经济和社会快速发展，国家的面貌和人民的生活发生了巨大变化。而且，改革至今没有止步，仍在继续向前推进。

“中国经济成为拉动全球经济增长的火车头，中国在全球事务中发挥着越来越大的积极影响力。”托济克说，白俄罗斯非常重视发展白中全面战略伙伴关系。两国建交26年来，双边关系平稳有序、持续蓬勃发展。托济克认为，对白俄罗斯来说，培养了解中国、通晓中文的人才很重要。他在担任驻华大使期间，就曾建议白俄罗斯的学校开设汉语课。2006年9月，明斯克的中小学共有4个年级开设了汉语课。同一年他代表白俄罗斯教育部同中方签署了在白俄罗斯国立大学设立孔子学院的协议。这里不仅是推广汉语的机构，还是研究中国问题和白中关系的科研中心。随后，白俄罗斯很多城市的学校也开设了汉语课程。在托济克的影响下，他的两个外孙正在学习汉语。

2018年是“一带一路”倡议提出5周年，白俄罗斯是最早表态支持“一带一路”建设的国家之一。托济克认为，在改革开放取得巨大成就的基础上，中国提出的“一带一路”倡议和构建人类命运共同体理念，无论对中国还是对世界都很重要。白俄罗斯国立大学孔子学院的主要任务之一是帮助白俄罗斯人民更好地了解中国。他说：“对白俄罗斯的经济现代化来说，参与‘一带一路’建设有着重要意义。这对白中两国是互利共赢的。两国发展战略更好地对接，从而更有效地开展合作。”

明斯克郊外的“巨石”中白工业园还成为白中共建“一带一路”的示范项目。白俄罗斯希望借鉴中国工业园区的建设经验，把中白工业园打造成培育新型经济的平台。托济克说：“中白工业园被称为丝绸之路经济带上的明珠，我们将这个工业园视为我国未来经济发展的样板。我希望越来越多的白俄罗斯年轻人学习汉语，以便将来在离家不远的地方就能够找到有前途、待遇好的工作。可以说，‘一带一路’倡议的影响体现在我们生活的方方面面，白中两国将在‘一带一路’框架下更有效地开展合作。”

“所有中国人都应该为自己的祖国自豪”

——访澳大利亚前总理陆克文

本报记者 牛瑞飞

澳大利亚前总理陆克文到过中国百余次，标准的普通话中夹杂着不少流行用语。对中国非常熟悉的他，对中国改革开放非常关注。

陆克文告诉记者，小时候他家里生活困苦，父亲早逝。从小母亲就告诉他，真正成功的人必须眼界开阔，更多、更好地了解世界。陆克文说，有一件事他记得特别清楚。1971年的一天，母亲拿来一份报纸，告诉他说，中国恢复了在联合国的一切合法权利并成为安理会常任理事国，“这个国家将对你的未来和世界的未来产生巨大影响”。母亲的远见使陆克文学习中文和了解中国的愿望更加强烈，而他与中国的关系也成为其后来政治和学术生涯中最重要的标签。

陆克文在高中毕业后就读于澳大利亚国立大学的中文专业。1978年中国改革开放开始时，他正在读本科。他至今仍清晰地记得当时仔细阅读《人民日报》关于中国共产党十一届三中全会报道的情景。从那时起，关于中国共产党每一届全国代表大会的报道他都会认真学习，“从某种角度上讲，我全程见证了中国改革开放以来发生的巨大变化”。

“1984年，我作为一名外交官来到中国。那时的中国仍处于改革开放初期，民众的收入不高。购买食物和很多日用品需要使用各种票券，粮票、肉票、布票甚至家具票，很多生活必需品按照计划供应。街上的汽车很少，通信更不发达。人们衣服的样式和颜色很单一。但我注意到，随着改革开放的不断深入，一些非同寻常的变化在这个国家发生：人们可以在市场上买到品种更丰富、质量更高的食品，各式各样的家用电器进入家庭，人们的穿着越来越多彩，拥有私家车成为现实。这种变化一直持续到了今天。”

陆克文日前到成都参加活动。距离他1986年第一次来成都，已过去了30多年。“今天的成都是一个国际化的花园城市，街道干净漂亮，人民富有活力，而且极具国际视野。这些都是改革开放带来的新气象。”陆克文认为，中国改革开放的伟大成就很难用语言表达。一串串数字特别能说明问题：中国已是世界第二大经济体，中国人均收入实现了跨越式增长，7亿多人摆脱了贫困。这些伟大成就，不仅让中国人民过上了衣食无忧的幸福生活，更是对整个人类的巨大贡献。儿时的经历让陆克文对贫穷有着深刻的体会，对中国人民脱贫后进入小康生活的喜悦之情感同身受。他说：“从贫困走向小康是天大的喜事。所有中国人都应该为自己的祖国自豪。这种成就无论以何种方式评估都是值得高度赞赏的。这是中国政府持之以恒，坚持对内实施以市场为导向积极改革、对外顺应经济全球化潮流努力开放的成果。这种政策连续性是中国取得成功的关键。”

“特别值得赞赏的是，中国不满足于自身的繁荣与富强，还希望与全世界人民一起迈入幸福富裕的美好时代。中国提出的‘一带一路’倡议是一项面向未来的伟大工程。中国进一步主动扩大对外开放，促进不同国家与文明的交融互鉴。我坚信，‘一带一路’建设将成为东西方交融合作的桥梁。”陆克文强调，“一带一路”倡议可以成为一个很好的中国品牌故事。中国正在改变着世界，世界需要了解中国，中国需要了解世界。每个好的中国品牌，都是一个讲好中国故事的机会，“希望大家讲好‘一带一路’合作的故事”。

陆克文现担任美国亚洲协会政策研究院院长，关注的重点依然是中国的改革开放。“对世界来说，中国在各个方面所起的作用越来越重要，中国在提供国际公共产品方面的贡献越来越大、效果越来越好。”这也是他决定在学术机构里潜心研究中国发展问题的重要原因。

陆克文表示，学习中文为他的人生开启了一扇光明的窗户。“未来，改革开放的中国将更加发展繁荣，将给世界更多的人带来人生出彩的机遇。”

“学习中国改革开放经验将成为全新潮流”

——访印尼前国会议长马祖基

本报驻泰国记者 赵益普

“中国的改革开放事业已经进行了40年。在中国共产党的领导下，中国人民走出了一条有中国特色的社会主义道路，改革开放也改善了中国的经济、社会、文化以及其他方方面面。”印尼前国会议长马祖基近日在接受本报记者专访时如是表示。

“中国这40年来最大的变化是贫困人口大量减少，7亿多人摆脱了贫困。这当然得益于中国整体的经济进步。中国经济长期保持较高增速，这是一个非常惊人的数字。现在的中国是世界第二大经济体，而且未来还会有很好的发展前景。”

马祖基认为，通过比较中国和印尼的发展之路，可以更好地看出改革开放对于中国的重要意义。对印尼而言，中国的改革开放犹如一面镜子。中国有句古话：“以铜为镜，可以正衣冠；以史为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。”中国的成功值得印尼思考和学习。

“长期以来，我被中国改革开放的成功经验深深吸引。”上世纪90年代，还在担任印尼某国有企业总经理的时候，马祖基就经常到访中国。他说，他那时候就注意观察和学习中国共产党处理政务的经验。从政之后的马祖基曾担任过印尼民主党秘书长，直至2009年成为国会议长。其间他数次访问中国，结识了很多中国朋友。通过这些中国朋友，马祖基学习到非常多的中国改革开放、中国共产党治国理政的宝贵经验，马祖基说自己“深受鼓舞”。

中共十八大以来，中国共产党带领全国各族人民坚定不移深入推进改革开放。对于新时期中国的改革开放经验，马祖基不仅自己学习，还“推介”给印尼人民。2013年，习近平主席访问印尼。在印尼国会发表的演讲中，习近平主席提出共建21世纪海上丝绸之路。对于这次历史性的演讲，马祖基说自己有责任让更多印尼人民近距离倾听到中国的声音，学习中国40年来蓬勃发展的经验。

“中国走出了一条完全不同于西方的道路，有自己鲜明的特色。我需要指出的是，政治体制不能照抄照搬。如今的中国越来越走近世界舞台的中央。在惊叹于中国经济发展速度的同时，世界也需要思考并借鉴中国的成功经验。”马祖基坚信，中国继续坚持改革开放的事业，人民的获得感和幸福感将进一步增强，让更多的人分享到改革开放的红利。“未来世界，学习中国改革开放经验将成为全新潮流。”

除标注外，本版图片由本报记者王远、张光政、牛瑞飞、赵益普摄

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2019年01月11日 17 版）

(责编：冯粒、袁勃)