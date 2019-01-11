无人机接连困扰伦敦机场

英国伦敦希斯罗机场1月9日称，此前受无人机干扰而一度停滞的机场业务已恢复正常。目前，英国军方和警方均已介入调查该起无人机干扰事件，机场方面也表示将全力配合调查。

当地时间1月8日下午，伦敦希斯罗机场附近发现一架可疑无人机，随后机场飞机起降被迫暂停约1小时。这是伦敦机场近1个月以来第二次受到无人机的干扰。去年12月19日，伦敦盖特威克机场因发现空管区内有无人机飞行而停航超过36小时，造成数万名旅客滞留。

近年来，英国机场和飞机因无人机发生的事故不断增多。2014年相关事故不到10起，到了2018年就飙升到超过100起。无论大小，无人机都有可能对飞机的飞行安全造成重大影响，重量超过2千克的无人机就能够冲破某些飞机驾驶舱的玻璃。英国帝国理工学院的研究人员表示，虽然无人机与飞机碰撞的可能性并不高，但是无人机可能会被吸入飞机的涡轮发动机中造成破坏性影响。无人机接连引发事故，在英国造成巨大的舆论影响，有关进一步加强无人机管制的呼声日渐高涨。

实际上，英国早已开始针对无人机飞行进行管理。英国法律规定，无人机必须时刻保持在操控者即飞手的视线内，距离人、车辆和建筑物必须大于50米，飞行高度不能高于120米；去年11月30日起，质量在250克到20千克之间的无人机必须进行注册，无人机用户也需注册并参加有关无人机驾驶能力的考试。在盖特威克机场无人机事件后，英国政府又将机场附近的无人机禁飞区域由此前的1公里扩大到5公里，并延伸了跑道端的禁飞区，同时赋予警方对无人机飞手的新执法权，违反这些法律的人最高将面临5年监禁。

盖特威克机场表示，已投资500万英镑防止类似事件再次发生；希斯罗机场则在事件后确认将购入一套反无人机系统，确保飞行安全。英国政府表示将引入更多探测、驱赶等反无人机技术，特别是在机场和监狱周边等敏感区域。

有英国媒体评论指出，随着无人机数量的增多，相关的法律法规也需保持跟进。同时，由于无人机“人机分离”的特殊属性，对于无人机飞手的定位仍存在一定困难，这就容易让一些不法分子找到可乘之机。因此，着力提高技术手段，在驱赶进入禁飞区域的无人机的同时能够准确定位飞手，让违法者受到制裁，也是未来无人机管理的重要一步。

（本报伦敦1月10日电）

《 人民日报 》（ 2019年01月11日 16 版）

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