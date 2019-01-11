欧盟制裁伊朗引发广泛担忧

欧洲理事会1月9日发布公报称，将两名伊朗公民和一个伊朗情报机构纳入恐怖主义名单，即日起正式对其进行制裁。这是欧盟自2015年7月伊朗核问题全面协议达成以来第一次制裁伊朗。有分析认为，欧盟这一举动很可能会给命运多舛的伊核协议带来更大变数，为中东地区局势增添更多不确定性。

欧盟方面说，受制裁的是伊朗情报和安全部内部安全局。这一决定是欧盟成员国外交部长本月8日在布鲁塞尔欧盟总部开会时做出的，此决定与发生在欧盟境内的袭击事件有关。但欧盟方面并未说明袭击事件的详情。受制裁个人和机构在欧盟境内的资金和财产将被冻结，欧盟内个人和实体禁止向他们提供资金或其它经济援助。

欧盟新闻网站“欧盟动态”披露，发起这一制裁动议的是荷兰和丹麦。荷兰外交部网站8日公布的一封信件说，荷兰情报与安全机构调查显示，伊朗情报机构涉嫌于2015年和2017年在荷兰刺杀两名伊朗裔荷兰人。此外，伊朗还与发生在法国巴黎的一起炸弹袭击和发生在丹麦的一起刺杀有关。

伊朗外交部1月9日发表声明，强烈谴责欧盟对伊朗实施制裁。声明说，欧盟制裁伊朗的决定没有逻辑且令人惊讶，这一做法缺乏根据，伊朗将采取必要措施予以回应。当天伊朗外交部召见了欧盟成员国的6名外交官，当面谴责欧盟有关制裁的决定，认为此举是在破坏欧盟与伊朗的外交关系。

分析普遍认为，在美国去年宣布退出伊核协议之后，欧盟是挽救该协议的主要力量之一，现在欧盟对伊朗这一强硬举动势必会刺激伊朗方面做出强烈的反应，从而危及伊核协议。伊朗方面此前警告说，如果欧洲国家无法保护伊朗的贸易和金融利益，伊朗可能退出伊核协议。

丹麦外交大臣萨穆埃尔森表示，考虑到伊核协议现状，一些欧盟国家“犹豫”是否对伊朗施加制裁，认为这个问题很“敏感”。美联社评论称，欧盟制裁可能让欧洲国家挽救伊核协议的努力变得“复杂”。

“伊核协议在美国退出之后还会存活吗？”欧洲新闻台1月8日对伊朗第一副总统埃沙格·贾汉吉里进行专访时首先提出了这样的问题，贾汉吉里回答说：“这在很大程度上要看欧盟的立场。欧盟领导人反复宣称，无论是否有美国的支持，欧盟都将努力维护伊核协议，但欧盟制裁伊朗的这一决定说明欧盟言行不一。”

（本报布鲁塞尔1月10日电）

《 人民日报 》（ 2019年01月11日 16 版）

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