分歧加剧，土美关系难回暖（国际视点）

土耳其军队近日已开始向该国东南部基利斯省的土叙边境沿线部署坦克、装甲车、榴弹炮等重型武器，土方支持的叙利亚反对派武装“叙利亚自由军”也在向叙北部的曼比季地区行动。图为日前在土耳其基利斯省拍摄的军事车辆。

新华社发

■美国要求土耳其放弃打击库尔德武装触及了土方红线，将令两国关系继续走低。

■土美两国由于在地缘政治和安全领域尚有诸多共同利益，也不会轻易“翻脸”。

土耳其总统埃尔多安日前公开批评称，美国为其从叙利亚撤军设定新的条件是犯了“严重错误”，土耳其不能接受美国对“人民保护部队”等叙利亚库尔德武装的保护态度，土方准备在叙利亚开展新一轮军事行动。近日到访土耳其的美国总统国家安全事务助理博尔顿也未能如愿见到埃尔多安。

舆论分析指出，美国最近改变态度，就从叙利亚撤军设立新条件，引发土方强烈不满，这导致土美稍有回暖的关系又重回紧张状态。未来库尔德问题将继续加深土美关系裂痕。

双方矛盾持续加深

美国政府近期改变了从叙利亚迅速撤军的立场，称没有撤军时间表，并为撤军设立条件。据美国媒体披露，美国撤军行动尚无具体方案，撤军进程可能延续数月甚至数年。

博尔顿于1月6日起相继访问以色列和土耳其，就地区安全协调问题进行接触磋商，并安抚盟友的不安情绪。博尔顿6日在访问以色列时表示，美国从叙利亚撤军需要满足特定条件，包括清除极端组织“伊斯兰国”在叙残余势力以及确保美军在叙的库尔德盟友得到保护。8日，博尔顿与土耳其总统发言人易卜拉欣·卡林举行会谈，他的主要目的是游说土方接受美国新提出的从叙撤军条件，并放弃对叙库尔德武装动武。

对此，埃尔多安在执政党议会党团会议上严厉批评美方立场，称土耳其不接受美国将确保“人民保护部队”安全作为从叙利亚撤军的条件。他表示，土耳其决心清除叙北部“恐怖主义走廊”。土耳其外长恰武什奥卢10日再次表态称，如果美国推迟从叙利亚撤军进程，土耳其已经做好准备，将从叙利亚北部向库尔德武装发起军事进攻。

库尔德问题牵扯各方利益，美国的撤军决定让库尔德问题成为叙利亚和平进程的焦点。近年来，以打击“伊斯兰国”为名，美国、俄罗斯、土耳其、伊朗等国深度介入叙利亚战事，使得该国战场呈现出各种利益交织、关系错综复杂的局面。

以美国为首的国际联盟近年来主要支持库尔德武装主导的“叙利亚民主军”，而“叙利亚民主军”又以“人民保护部队”为主体。美国在叙境内训练库尔德武装打击“伊斯兰国”，长久以来引发土方不满，土美关系一度紧张。土耳其政府认为“人民保护部队”是被其列为恐怖组织的土耳其库尔德工人党在叙利亚的分支，担心叙境内库尔德势力坐大，诱发土国内分离主义倾向。为此，美方此时要求土耳其放弃打击库尔德武装，这无疑触及了土方的红线。

地区局势增添变数

《华盛顿邮报》报道称，目前看来，美土在撤军条件的问题上很难达成共识。美国的一些官员也担心，土耳其未来进入叙利亚东北部的任何军事行动，都可能导致与库尔德武装发生激烈冲突。如果美土矛盾激化，将可能促使土耳其进一步走近俄罗斯，这不符合美国的利益。目前，土耳其方面和库尔德武装均已转向俄罗斯寻求解决美军撤出叙利亚可能引发的后续问题，而近期事态的发展似乎更有利于加强俄罗斯作为叙利亚问题主导方的地位。

据土耳其媒体报道，埃尔多安计划本月晚些时候访问莫斯科，就叙利亚和其他问题与俄罗斯总统普京进行会谈。与此同时，叙境内库尔德武装也已向俄罗斯方面寻求帮助，以便与叙利亚政府达成协议，填补美军撤离所留下的真空，以避免遭受土耳其的打击。截至目前，俄罗斯方面还没有承诺帮助土耳其或库尔德武装。

中东媒体分析称，库尔德问题是影响土美关系的一个重要“引爆点”。上个月美国总统特朗普宣布将迅速从叙利亚撤军，这令土耳其产生乐观情绪。但近期美方态度的转变让土耳其进退两难，或将令土美关系继续走低，为中东地区局势增添了复杂因素。未来一段时间，库尔德武装的命运将给叙利亚局势带来变数。

有专家认为，从土耳其的强硬态度看来，土美关系短期内恐怕不会转好。不过由于双方在地缘政治和安全领域尚有诸多共同利益，因此也不会轻易为此“翻脸”。土耳其作为北约成员国和中东地区的重要国家，对美国而言依然具有巨大的战略价值。反过来，土耳其也需要在美国和俄罗斯之间取得某种平衡。

美国对外关系委员会中东和非洲研究高级研究员史蒂文·库克认为，与以往的时代不同，华盛顿和安卡拉不再面临将其紧密联系在一起的重要威胁。经历此番种种波折，美土关系裂痕将会加深。库克指出，目前尚不清楚，即便拥有足够的外交韧性，华盛顿还能否重建与安卡拉的战略信任关系。对此，美国方面应该努力“管理变化中的美土关系”。

（本报华盛顿、开罗1月10日电）

《 人民日报 》（ 2019年01月11日 16 版）

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