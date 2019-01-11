王毅同英国外交大臣亨特通电话

新华社北京1月10日电 1月10日，国务委员兼外交部长王毅应约同英国外交大臣亨特通电话，就中英关系和缅甸问题交换意见。王毅表示，面对当前充满不确定性的国际形势，中英作为全面战略伙伴，本应加强战略沟通合作，共同发挥稳定作用。希望英方妥善处理影响双方互信、不利于双边关系健康发展的有关问题，将建立中英关系“黄金时代”的共识真正落到实处。关于缅甸问题，王毅表示，当务之急是鼓励缅甸与孟加拉国加强双边沟通协调，尽快启动首批遣返工作，为推动问题的解决发挥建设性作用。亨特表示，英方高度重视发展对华关系，赞赏中方在国际和地区事务上发挥的重要作用，愿就双边关系发展和包括缅甸问题在内的有关热点问题同中方保持沟通协调。

《 人民日报 》（ 2019年01月11日 02 版）

(责编：冯粒、袁勃)