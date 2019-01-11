国际社会积极评价《中国日报国际版》创刊

新华社北京1月10日电 （记者史竞男）2019年1月2日，《中国日报国际版》正式创刊，网站、客户端及社交媒体账号等全媒体产品同步上线。这是深入贯彻落实习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神，加强国际传播能力建设、讲好中国故事的创新之举，也是打造与新时代中国发展相适应的国际一流新型主流媒体的重要举措。

《中国日报国际版》整合了此前在国外出版发行的中国日报美国版、欧洲版、非洲版等6个本土化海外版资源，以深入宣介和阐释习近平新时代中国特色社会主义思想为首要职责，着力讲好中国共产党治国理政的故事、中国人民奋斗圆梦的故事、中国坚持和平发展合作共赢的故事，展现真实、立体、全面的中国；坚持中国立场、国际视野，深度报道世界大事、国际热点、全球问题，积极推动构建人类命运共同体，为完善全球治理提供中国智慧、中国方案。

国际版创刊后，国际社会给予高度关注。英国《经济学人》杂志中国专栏编辑罗布·吉福德表示，“在虚假新闻和碎片化传播异常活跃的媒体世界，《中国日报国际版》创刊正当其时。受众呼唤严肃报纸能够积极作为，努力提供更多更高质量的信息内容。”牛津大学中国中心主任拉纳·米特表示，“《中国日报国际版》创刊充分展示中国愿意对外表达的善意。希望中国日报不仅能够报道中国新闻，而且能够阐明中国观点。”美国纪录片导演苏珊·洛克菲勒表示，“《中国日报国际版》是一个升级版的信息平合，以更国际化的视角为读者提供有关中国的信息，我很喜欢。”肯尼亚非洲政策研究所所长卡格万认为，“《中国日报国际版》是中国外交领域的一件利器，将在重要国际事件中崭露锋芒，凸显中国的领导力和软实力。”中国日报脸谱和推特账号的粉丝们，也纷纷对国际版的创办给予点赞。

《中国日报国际版》每周一至周五出版对开16版日报，每周五增印4开32版国际版周末版，在全球33个印点全彩印刷，面向全球发行，总期均发行量30万份，覆盖63个国家和地区的读者。

《 人民日报 》（ 2019年01月11日 02 版）

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