王毅会见阿富汗总统国家安全顾问穆希卜

新华社北京1月10日电 （记者伍岳）国务委员兼外长王毅10日在中南海会见阿富汗总统国家安全顾问穆希卜。

王毅表示，中阿是传统友好邻邦。中方坚定支持阿政府维护国家安全稳定、推进“阿人主导，阿人所有”政治和解进程的努力。始终认为阿富汗问题最终应由全体阿富汗人民决定，涉阿问题各方应尊重阿主权、阿人民意愿和阿政府作用。中方愿继续为阿和解与和平重建进程提供必要支持。

穆希卜表示，阿方赞赏中方为促进地区和平稳定发挥的建设性作用，愿就下步阿局势发展继续与中方保持密切沟通。

《 人民日报 》（ 2019年01月11日 02 版）

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