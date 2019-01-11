中国图书扮靓印度图书展

■平均每天有超过5000人次来中国展台参观和购买图书，有关中国发展和中国文化方面的书最受欢迎。

■“印中有许多经验可以交流，有许多成果值得分享，书籍则是两国互学互鉴的重要渠道。”

1月5日至13日，第二十七届新德里世界图书展在新德里会展中心举行。作为南亚规模最大的图书展会之一，今年有20多个国家的1000多家出版机构携数万种图书参展。其中，15家中国出版机构携800余种图书参展，发布了多部中文、英文和印地文等不同语种的书籍，同印度出版机构签署多项合作协议，中国图书和中国文化在此次图书展上受到热烈关注。

“这些图书对我了解中国的历史文化大有裨益”

走进中国展台，大红灯笼和中国结格外醒目。中国人民大学出版社、上海交通大学出版社、北京外国语大学出版社和中国地质大学出版社携中文、英文和印地文版本的200余种图书参展，其中大部分同当代中国相关，介绍中国近年来的经济社会发展。

在中国人民大学出版社展台前，5岁的维瓦与父亲认真翻看着书籍。当看到与中国功夫相关的内容时，他立即放下书，在记者面前比划起中国功夫的架势。“维瓦很喜欢中国，一直嚷嚷着要去中国。听说这次图书展有中国展台，我特意带他来看看。”维瓦的父亲告诉记者。

9岁的辛格在母亲陪同下来到中国展台，希望找到自己中意的中文学习书籍。辛格的母亲拿起一本《轻松学中文》，边翻阅边用英语给辛格讲解。“这本书寓教于乐，能让儿童在快乐中学习！”

尼赫鲁大学中文系硕士研究生甘姬和同学一起在上海交通大学出版社展台前浏览图书。“我是中文专业的学生，这次来图书展我们看到了许多有关汉字起源、印中关系、中国文化的书籍。我还找到了鲁迅的《狂人日记》和巴金的《家》，这都是我非常喜欢的中文小说。这些图书对我了解中国的历史文化大有裨益。”

中国展台负责人维宾告诉记者，平均每天有超过5000人次来中国展台参观和购买图书，截至1月9日，已经卖出价值50万卢比（约合5万元人民币）的中国图书。“有关中国发展和中国文化方面的书最受欢迎。”

“感谢中国大力支持两国经典书籍翻译项目”

截至目前，仅凤凰出版传媒集团就与印度出版机构签订版权输出协议17份、其他合作意向协议16份。

印度国家图书信托主席、新德里国际图书展组织者沙尔玛表示，印度国家图书信托在印中翻译项目下已翻译和出版了多本印地文中国经典书籍。“印中两大文明古国自古以来密切交流，共同为人类发展进步作出了重要贡献。印中有许多经验可以交流，有许多成果值得分享，书籍则是两国互学互鉴的重要渠道。”

尼赫鲁大学中文系副主任海孟德说，40多年前他开始学习中文时，印度的中文图书十分匮乏，他们不得不完全依靠老师手写的板书。“中国出版机构展示的图书在图书展结束后将全部赠送给尼赫鲁大学，这真是一个令人高兴的好消息，更多印度人会通过这些图书认识中国、了解中国。”

中国驻印度大使馆公使李碧建说，去年中印高级别人文交流机制正式建立，出版发行是双方人文交流的主要领域，希望中印出版机构把更多中国图书翻译成英文或印地文，让印度朋友更好认识中国，为双边人文交流增添新动力。

“文化交流润物细无声。感谢中国大力支持两国经典书籍翻译项目，希望两国相关合作不断持续下去，促进两国人文交流和两国关系的进一步发展。”沙尔玛说。

（本报新德里1月10日电）

《 人民日报 》（ 2019年01月11日 02 版）

(责编：冯粒、袁勃)