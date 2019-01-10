美政府何时开门？白宫顾问:总统准备好“讨价还价”

据美国中文网报道，美国政府关门已过去一周，特朗普政府同国会两党仍旧在边境墙问题相互指责。白宫顾问康威表示，特朗普正等待民主党提出的有关边境墙和边境安全预算的报价，并称总统“准备谈判”。

“他(总统)已经准备好接受民主党人的‘讨价还价’了”，康威说。不过康威在采访中，拒绝透露特朗普是否会接受民主党人的报价。

资料图：美国总统特朗普。

当地时间30日下午，南卡罗来纳州共和党参议员格拉汉姆，赴白宫同特朗普会面，就政府停摆等问题进行讨论。会谈结束后，格雷汉姆在白宫花园表示，“总统没有对关于50亿美元建墙经费的问题做出任何承诺”，不过“总统对两党达成妥协持开放的态度。”

“他不是将自己关在笼子里的人。总统坚定地承诺确保我们要获得边境安全资金，并且如果政府预算案中没有边境墙的预算，那么参议院永远不会有60票的协议让该法案通过，”格拉汉姆说。

30日，美国有线电视新闻网(CNN)援引一位白宫官员的话称，总统特朗普将会告诉政府官员和共和党议员，他不会在那份只有13亿美元边境安全预算的法案上签字。这位官员称，此前，白宫向民主党人提供了一份有关边境安全13亿美元的预算法案，参院民主党领袖舒默当时没有立即拒绝这份法案。但本周，舒默告知白宫，民主党人不会接受这份法案。

美国有线电视新闻网还称，舒默发言人就上述电话会议的问题回应说，“副总统参与了讨论并且提出了一个法案，不幸的是，双方的标准仍旧相距甚远”。

国会民主党人30日称，特朗普知道他们不会支持联邦资金用于他所提出的边境墙计划。民主党人指责特朗普，称他是“本月拒绝为国会两党制定政府预算案上背书的人”。“总统改变了标准，”来自蒙大拿州的参议员特斯特说。

当地时间30日早，特朗普在社交网站上称，根据美联社民调结果，“62%的退伍军人支持他对边境安全的处理。”特朗普已多次表示，如果任何类型的预算支出法案中不包括50亿美元的边境墙和边境安全预算的话，他将拒绝签署相关法案成法。由于上一个支出法案于12月22日午夜到期，白宫和国会的拉锯战也直接制造了政府部分停摆的开始。

而目前，还是共和党控制的众议院早前确实通过了一项能让特朗普接受的法案，但参议院的民主党人阻止了该法案的通过。而到了1月3日新国会召开后，民主党人就开始控制众院。

南卡罗来纳州共和党参议员格拉汉姆30日说，“如果没有边境墙和边境安全预算资金，特朗普就不会放弃这场战斗”。在政府停摆第9日，特朗普和他盟友不断威胁要关闭美国整个南部边境，并称预算案的僵局可能会持续数周。

康威还说，“特朗普所说的边境安全不仅仅是边境墙”。虽然“在某些地方可能会建起边境墙”，康威表示，“但只是说‘建墙’或者‘不建墙’是并不完整的。这会让我们对边境危机视而不见”。此外，康威还讽刺即将就任众院议长的民主党领袖佩洛西目前“还在夏威夷度假”，并称民主党人应该“少些草裙舞(hula)，多些预算钱(moola)”。

而来自阿拉巴马州的共和党参议员谢尔比说，“两党的谈判目前处于停滞状态”。

(责编：罗冰倩(实习生)、樊海旭)