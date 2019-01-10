美国政府“跨年”关门 民主党提出新预算方案

综合报道，当地时间12月31日，美国国会两党议员进行了形式性的会面，并没有就预算法案采取任何行动。因此，美国政府关门迈入2019年。

美国总统特朗普在接受采访时指出，他将在白宫迎新年。他表示，作出该决定是为政府恢复运行做准备。

特朗普称：“他们(民主党人)现在就可以来白宫。我作出了决定在白宫过圣诞节，我将在白宫迎新年。”

特朗普12月31日上午呼吁民主党人士放弃节日休假并就预算进行表决，这可以结束约四分之一联邦部门的停摆。然而，参院和众院仅进行了短暂的形式性会面。

即将夺回众院控制权的民主党人提出新的方案，计划为国土安全部通过一份2月8日截止的短期预算法案，并包括13亿美元的边境墙拨款。

联邦政府从12月21日开始部分关门，白宫和议员们正在就特朗普的美墨边境墙拨款一事僵持不下。参院拨款委员会主席谢尔比日前警告说，因为协商仍处于僵局，政府关门可能还会持续非常长的时间。

特朗普要求为建墙拨款50亿美元，众院共和党人在2月8日截止的短期预算法案中包含了该条款，但法案无法在参院获得通过。而从1月3日开始，新一届国会正式就职，民主党重新夺回众院控制权，这使得特朗普和共和党人损失了一项重要筹码。

在佩洛西重掌议长议事槌后，民主党人预计会在预算法案上采取新的策略。他们会计划给国安部通过一份单独的、在2月8日截止的短期预算法案，其中对边境墙的拨款将维持现有立法的水平。而对于其他正面临关门的6个联邦机构，新的众院计划为它们通过9月30日截止的全财年预算法案。

目前仍不清楚依旧由共和党控制的参议院会采取怎样的策略。

(责编：罗冰倩(实习生)、樊海旭)